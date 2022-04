'Batwoman' cancelada después de tres temporadas en CW

“Batwoman” ha sido cancelada en The CW después de tres temporadas.

La showrunner de la serie, Caroline Dries, compartió la noticia en Twitter y escribió: “Acabo de recibir la triste noticia de que #Batwoman no verá un S4. Estoy desanimada, pero llena de gratitud. Qué honor hacer 51 episodios. Mucha gente inspiradora y brillante contribuyó a esta serie. Gracias productores, elenco y equipo. ¡Gracias, fanáticos! Los amamos."

“Batwoman” comenzó a transmitirse en The CW en 2019, aunque con una actriz principal diferente. Ruby Rose protagonizó originalmente la serie, pero salió después de la primera temporada. Más tarde afirmó que las condiciones de trabajo inseguras la llevaron a salir , así como los problemas con el coprotagonista Dougray Scott.

Luego, se incorporó a Javicia Leslie como un nuevo personaje para asumir el papel de Batwoman. El programa también estuvo protagonizado por Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang, Camrus Johnson, Victoria Cartagena, Robin Givens y Nick Creegan.

The CW le dice adiós a Batwoman

The CW le dice adiós a Batwoman.

Dries desarrolló “Batwoman” para TV, basada en los personajes de DC. Fue productora ejecutiva junto con Greg Berlanti y Sarah Schechter de Berlanti Productions, así como con Geoff Johns, Chad Fiveash y James Patrick Stoteraux. Warner Bros. Television fue el estudio.

Con la cancelación, los únicos programas restantes de DC en The CW son "The Flash", "Legends of Tomorrow" y "Stargirl". “The Flash” se renovó para una novena temporada en marzo, mientras que “Stargirl” está a la espera de estrenar su tercera temporada a finales de este año. El futuro de “Legends of Tomorrow” en la cadena aún está pendiente. Sin embargo, Fiveash, Stoteraux y la escritora de “Batwoman” Natalie Abrams actualmente están preparando el piloto “Gotham Knights” en la cadena.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las preguntas sobre el futuro de The CW en las series con guión han estado en el aire durante algún tiempo, dado que Nexstar se encuentra actualmente en conversaciones para comprar una participación mayoritaria en la red.

The CW ha renovado varios programas junto con "The Flash" y tiene tres pilotos en disputa, incluido "Gotham Knights". Aún así, queda por ver si los pilotos y el resto de la tarifa con guión de la red continuarán si la compra se lleva a cabo o desaperecen como Batwoman.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!