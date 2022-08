Barbie llega a Netflix y causa furor en redes sociales

La noticia ha causado gran furor en redes sociales.

Netflix sigue apostando por tener el mejor contenido y así tener contentos a sus millones de suscriptores. Ahora, la popular plataforma de streaming informó vía redes sociales que una gran variedad de películas protagonizadas por Barbie ya están disponibles en su catálogo.

A partir de hoy, martes 16 de agosto, los usuarios podrán disfrutar de ‘Barbie la princesa y la plebeya’, ‘Barbie Fairytopia: Magic of the Rainbow’, ‘Barbie y las 12 princesas bailarinas’ y ‘Barbie Mariposa’ desde la comodidad de su hogar y revivir sus recuerdos de la infancia.

9 películas ya pueden ser disfrutadas en la plataforma.

Se espera que en los próximos meses se añadan más películas protagonizadas por la muñeca más famosa del mundo, quien está próxima a estrenar una versión live action dirigida por Greta Gerwig con Margot Robbie y Ryan Gosling como la pareja estelar.

Barbie causa furor en redes sociales

Los usuarios celebraron la llegada de la muñeca más famosa del mundo a Netflix.

La llegada de Barbie a Netflix causó gran furor entre los usuarios de las redes sociales, quienes recurrieron a divertidos memes para pedir que nadie los moleste en los próximos días debido a que harán un maratón que incluya todas las películas de la famosa muñeca.

“No me molesten, estaré en Fairytopia”, “Ya puedo cantar la canción de ‘Barbie y la Plebeya”, “Dios, mi infancia está en Netflix”, “Necesito más películas, nueve no me bastan” y “Barbie llegó para salvar a Netflix” son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.

¿Cuánto cuesta la tarifa de Netflix?

Pese a la competencia, Netflix sigue siendo una de las mejores opciones para ver series y películas en streaming.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Netflix ofrece varios planes a sus usuarios, cuyas tarifas son muy accesibles ya que van de $139 a $299 pesos al mes y se pueden cancelar en cualquier momento. No obstante, la plataforma incluirá publicidad en planes aún más económicos y así llegar a nuevas audiencias.

