Barack Obama sorprende con su podcast de Spotify junto a Bruce Springsteen

Barack Obama ha entrado de lleno en el mundo de los podcasts tras el anuncio de Spotify de que el expresidente de los Estados Unidos y la estrella del rock Bruce Springsteen serán los anfitriones del show Renegades: Born in the USA en exclusiva para la plataforma de streaming de audio.

El expresidente de los Estados Unidos ha sorprendido con su entrada al mundo de los podcasts de la mano de Spotify.

En este revelador e interesante podcast Obama y Springsteen discutirán temas de raza, paternidad y matrimonio así como el panorama actual de Estados Unidos según el comunicado de prensa de Spotify.

Renegades: Born in the USA tendrá en total ocho episodios durante su primera temporada y los dos iniciales se encuentran disponibles ya en Spotify generando gran interés y reacciones en redes.

El trato entre los Obama y Spotify

Cabe mencionar que en respuesta a este revuelo, los dos primeros episodios de Renegades: Born in the USA estarán disponibles tanto en el servicio gratuito como el premium de Spotify.

Esta entrada de Barack Obama al mundo del podcasting viene de la mano del trato que su compañía Higher Ground realizó con Spotify en 2019 con la intención de realizar este tipo de shows de manera exclusiva para la plataforma.

Renegades: Born in the USA es el segundo podcast derivado de este trato ya que el verano pasado llegó 'The Michelle Obama Podcast' a Spotify. Según la plataforma de streaming este fue el show original más grande que han tenido por lo que las expectativas son altas para lo nuevo de Obama y Springsteen. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este estreno para traerte lo más reciente.

