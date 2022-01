Banda sonora de “Encanto” llega a lo más alto del Billboard 100

La banda sonora de Encanto , la película animada más nueva de Disney, alcanzó el número 1 en la lista Billboard Top 100. Del compositor Lin-Manuel Miranda y la compositora Germaine Franco, la banda sonora ha ido subiendo lentamente en las listas de éxitos desde que se estrenó la película.

Después de la víspera de Navidad, cuando la película llegó a Disney Plus, entró en el top 10. La última banda sonora de Disney en alcanzar el número 1 de Billboard fue Frozen 2 de 2019.

En cuanto a las canciones individuales, no debería sorprender a nadie que haya visto la película que la contagiosa "We Don't Talk About Bruno" sea la canción más popular de la banda sonora.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la canción es actualmente la canción más reproducida en Spotify y es la primera canción de Disney Animation desde "Let it Go" de Frozen en llegar al Top 5 del Top 100. En particular, esta no es la canción que Disney presentó para el Oscar.

De hecho la canción de cuna española "Dos Oruguitas", es la única canción de la película presentada, probablemente en un esfuerzo por no dividir los votos. Y dado que la fecha límite para la presentación era el 1 de noviembre, no había forma de que Disney supiera qué "We Don't Talk About Bruno" despegaría.

Encanto, la nueva película animada de Disney

Encanto sigue a una familia mágica en Colombia , donde cada uno de los miembros es bendecido con un regalo milagroso, a excepción de la valiente Mirabel. Cuando la magia se ve amenazada , Mirabel se propone salvarla.

Los cineastas Jared Bush y Byron Howard buscaron "evolucionar el musical de Disney" y, al hacerlo, se inclinaron mucho más hacia la sensibilidad del teatro musical que las películas de Disney anteriores: cada canción en Encanto estimula de manera eficiente y efectiva la trama y el desarrollo del personaje.

