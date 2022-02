Avril Lavigne regresa al Punk con el estreno de su nuevo disco “Love Sux”

El nuevo álbum de la cantante demuestra que ni su voz ni su estilo han envejecido/Foto: Bistec Global

La cantante Avril Lavigne estrenó durante este viernes 25 de febrero su nuevo álbum “Love Sux”, el cual tiene todas las vibras del Pop-Punk que solía interpretar la canadiense durante su etapa juvenil en la música.

De la mano de la disquera DTA de Travis Barker, baterista de Blink-182, quien colaboró con ella en el álbum junto a Mark Hoppus, Machine Gun Kelly, Blackbear y su propio novio, Mod Sun, quien tiene créditos de escritor en las canciones, la intérprete de 37 años de edad publicó su nuevo disco, marcando su esperado regreso musical.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el último disco que Avril Lavigne publicó fue "Head Above Water" del 2019, que marcó su esperado retorno a la música después de cinco años de ausencia.

Lo que podemos escuchar en Love Sux de Avril Lavigne

Avril regresó al género musical que la catapultó a la fama/Foto: Rock 101

A lo largo de 12 enérgicos temas, Avril vuelve a su sonido más auténtico, similar al del disco “Best Damn Thing” del 2007, con el cual complacerá a aquellos fans que la siguen desde sus inicios, ya que en este disco no hay espacio para baladas o acústicos.

De hecho, Travis Barker vuelve a las baterías con Avril Lavigne después de haber trabajado con ella hace 15 años, asegurando esa fórmula repleta de energía juvenil, Lavigne y Barker reflejan su estilo Punk en la canción “Bite Me”, que fue el primer sencillo que se estrenó del disco en 2021.

Cabe destacar que la producción del nuevo disco estuvo a cargo de John Feldmann de Goldfinger, quien es conocido por ser colaborador de decenas de bandas de pop punk. Para la portada de su séptimo disco de estudio, la canadiense aparece enfundada en unas larguísimas botas negras, mientras sostiene unos globos oscuros, sentada en medio de una habitación roja que hace contraste.

¿Cuáles son las canciones del nuevo disco de Avril Lavigne?

El tracklist del álbum Love Sux está conformado por:

1. Cannonball

2. Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly)

3. Bite Me

4. Love It When You Hate Me (feat. blackbear)

5. Love Sux

6. Kiss Me Like The World Is Ending

7. Avalanche

8. Déja vu

9. F.U.

10. All I Wanted (feat. Mark Hoppus)

11. Dare To Love Me

12. Break Of A Heartache

Desde hace unos meses, Avril Lavigne demostró que parece que los años no pasan en ella, ya que no sólo luce igual de radiante que en sus inicios, sino que su voz y estilo aún se mantienen fieles.

