Avatar: ¿Por qué Katara nunca curó la cicatriz de Zuko en The Last Airbender?

La cicatriz del príncipe Zuko es uno de los elementos más memorables de Avatar: The Last Airbender, y en el final de la temporada 2, Katara ofreció algo de esperanza de que pudiera curarse.

La curación es un subconjunto de Agua Control, y Katara crece rápidamente para convertirse en una de las mejores curanderas del mundo. Teniendo en cuenta su increíble habilidad como sanadora y el hecho de que Zuko se une al Equipo Avatar en la temporada 3, los fanáticos se han preguntado por qué no curó su cicatriz.

Avatar revela el origen de la cicatriz de Zuko en la temporada 1, episodio 12, "The Storm". La cicatriz es el resultado de un Agni Kai con su padre, el Señor del Fuego Ozai, después de que Zuko se opusiera al plan de un general de cebar a los combatientes del Reino Tierra con soldados inexpertos de la Nación del Fuego.

Cuando Zuko se negó a pelear con su padre en el Agni Kai, Ozai le quemó la mitad de la cara y lo desterró de la Nación del Fuego. El Señor del Fuego siempre trató a su hijo con crueldad, y esta pelea marca el comienzo del largo viaje del príncipe hacia la redención.

A pesar de que la cicatriz es un recordatorio tan fuerte del trauma pasado de Zuko, él nunca le pregunta a Katara sobre su oferta para curarla, y ella nunca hace la oferta por segunda vez.

Hay una serie de razones por las que Katara puede no haber curado la cicatriz de Zuko, incluido el hecho de que no pudo hacerlo y la posibilidad muy real de que él quisiera conservar su cicatriz.

Katara ofreció intentar curar la cicatriz de Zuko

A pesar de ser enemigos durante tanto tiempo, Zuko y Katara se acercan más en el episodio 20 de la temporada 2, "The Crossroads of Destiny". Mientras los dos están encarcelados en las Catacumbas de Cristal bajo el palacio del Rey Tierra, Katara le confía a Zuko que la Nación del Fuego mató a su madre, y él se disculpa y le cuenta sobre su propia madre, lo que les permite conectarse por primera vez en el serie.

Comenzando a ver el cambio de Zuko, Katara se ofrece a curar su cicatriz con Agua Control.

Katara ofrece curar la cicatriz de Zuko

Al final de la primera temporada, el Maestro Pakku le había regalado a Katara un frasco de agua espiritual del Spirit Oasis en el Polo Norte. La energía espiritual del agua le otorga poderosas propiedades curativas. Katara había guardado el agua espiritual para algo importante, y cuando siente el arrepentimiento de Zuko en las catacumbas, piensa que el agua espiritual puede curarlo.

Sin embargo, Aang e Iroh los rescatan antes de que ella pueda comenzar el proceso de curación.

Por supuesto, todo cambia cuando Zuko se pone del lado de Azula, dando varios pasos hacia atrás en su viaje hacia la redención. En el mismo episodio, Azula golpea a Aang con un rayo fatal, y Katara lo revive con su agua espiritual. Ella usa todo su suministro de agua espiritual para tratar a Aang y, cuando Zuko se une al Equipo Avatar en la temporada 3, no se ofrece a curar su cicatriz nuevamente.

Zuko tiene su cicatriz en leyenda de Korra

Zuko es uno de los personajes principales de Avatar que regresa en The Legend of Korra. Aparece a lo largo de la temporada 3 y ayuda en la lucha de Korra contra el Loto Rojo. Su cicatriz aún es visible, lo que demuestra tanto su gravedad como el hecho de que no se ha curado en los 70 años desde la conclusión de Avatar: The Last Airbender.

Zuko en La Leyenda de Korra, como el ex- Señor del Fuego

Katara no solo era una maestra maestra del agua, sino que su hija Kya también demostró ser especialmente experta en el uso de Agua Control para curar a las personas, incluidas sus heridas espirituales.

Con la guerra terminada, Katara también podría haber llevado a Zuko de regreso al Spirit Oasis para intentar el proceso de curación con el agua espiritual allí, lo que plantea dos posibilidades: o trató de curar su cicatriz y falló, o quería mantener la cicatriz.

Katara no pudo curar la cicatriz de Zuko

Incluso cuando Katara se ofrece a curar la cicatriz de Zuko con el agua espiritual en la temporada 2, no está segura de si ayudará. Ella nunca había usado el agua espiritual para curar antes, y existe la posibilidad de que no cure una cicatriz de un año como la de Zuko.

A pesar de la destreza de Katara como maestra agua, es posible que la cicatriz de Zuko esté más allá de su poder y el del agua espiritual.

El propio proceso de recuperación de Aang proporciona evidencia de que Katara no pudo curar la cicatriz de Zuko con agua espiritual. Katara usa el agua espiritual en Aang durante meses debido a la herida de Aang, y todavía termina con una gran cicatriz por el rayo de Azula.

Su cicatriz es bastante reciente en comparación con la de Zuko, que ha tenido durante 3 años. Dado que incluso el agua espiritual no pudo curar las cicatrices físicas de Aang, es posible que no hubiera curado la cicatriz de Zuko incluso si Katara lo hubiera intentado.

Zuko pudo haber querido conservar su cicatriz

A pesar de los recuerdos traumáticos asociados con su cicatriz, Zuko nunca parece particularmente avergonzado de ella. A lo largo de la temporada 1, su peinado asegura que esté completamente expuesto, mostrando su identidad al mundo.

En la segunda temporada, Zuko le dice a Katara que está comenzando a aceptar que no se deshará de la cicatriz, diciéndole: "Solía pensar que esta cicatriz me marcaba, la marca del príncipe desterrado, maldito para perseguir al Avatar para siempre. Pero últimamente, me he dado cuenta de que soy libre de determinar mi propio destino, incluso si nunca estaré libre de mi marca".

Por mucho que le causara dolor, la cicatriz de Zuko y el día en que la recibió son partes clave de quién es él y su destino en el futuro. Si no hubiera sido marcado y desterrado, no habría entendido los horrores que la Nación del Fuego infligió al mundo y finalmente cambió de bando al Equipo Avatar

Zuko en la pelea final contra la Nación del Fuego

La cicatriz es un recordatorio del dolor de Zuko, pero también es un recordatorio de su camino para convertirse en una buena persona y en un Señor del Fuego más sabio y noble que su padre.

El arco de redención de Zuko es tan brillante en gran parte debido a su reconocimiento de sus traumas pasados y su posterior crecimiento. Su cicatriz es un recordatorio físico de su dolor, y al mantenerla y abrazarla, está claro que ha crecido como personaje.

Lograr que Katara curara su cicatriz habría sido un intento de borrar su pasado, y habría comprado una narrativa cansada de que la curación física es lo mismo que la curación emocional. Avatar: The Last Airbender es un programa demasiado inteligente para caer en esa trampa.

