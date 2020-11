Avatar: Las edades originales de Aang, Katara y Sokka (y porque se cambiaron)

Aang y el resto del Equipo Avatar eran preadolescentes o adolescentes durante la transmisión de Avatar: The Last Airbender, pero originalmente iban a ser más jóvenes.

La idea de que Avatar: The Last Airbender es solo un programa para niños porque está animado no podría estar más lejos de la verdad. La serie habla del lugar de una persona en el mundo y cómo sus acciones tienen consecuencias, incluso si no pueden ver cuáles podrían en ese momento.

Todos los temas para adultos que se impregnaron en Avatar, la historia y las caracterizaciones se llevaron a cabo a lo largo de las tres temporadas y luego se ampliaron en The Legend of Korra, hacen que la serie sea más madura de lo que muchos piensan.

The Last Airbender trató temas sobre guerra, igualdad y más

Es por eso que tanta gente ve a los personajes principales (Aang, Katara y Sokka) de la serie original como mucho mayores de lo que realmente son. Teniendo en cuenta todo lo que pasaron, no sería sorprendente que estuvieran en la adolescencia o principios de los veinte, pero apenas tenían la edad de la escuela secundaria (si estuvieran en el mundo real, claro).

Nickelodeon quiso aumentar la edad del Equipo Avatar

Según los creadores de la serie, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko en Avatar: The Last Airbender - The Art of the Animated Series, Aang, Katara y Sokka eran originalmente un poco más jóvenes, pero envejecieron durante el desarrollo debido a una nota que recibieron. de Eric Coleman, el jefe de desarrollo de Nickelodeon.

Coleman dijo a los creadores de Avatar en ese momento, que no estaban buscando historias sobre "coming of age". Entonces, cuando comenzó el programa, Aang pasó de tener 10 años a 12, Katara de 12 a 14 y Sokka de 13 a 16 años.

Team Avatar fue interpretado por elenco joven en versión original

A pesar de que todavía eran jóvenes, Aang tenía 12 años y Katara 14 hacía que su joven amor fuera más creíble y algo más aceptable, en comparación con si tuvieran 10 y 12 años, respectivamente.

El mismo caso se aplica a la relación de Sokka y Suki, quienes tuvieron una buena cantidad de indicios de temas adultos durante la última temporada. Además, como Sokka tenía 16 años, pudo asumir un papel más de liderazgo que el que tendría si tuviera todavía 13; en esa situación, no habría sido más responsable que Aang en la temporada 1.

La Leyenda de Korra mostró versiones adultas del Equipo Avatar original

En una serie animada como Avatar: The Last Airbender, las edades de los personajes no tienen demasiado impacto en la historia o su caracterización, no como lo harían en una serie live action, pero todavía hay una elección comprensible detrás de envejecer Aang. Katara y Sokka.

Si todos fueran más jóvenes, es posible que los escritores y productores no hubieran estado tan abiertos a los temas más maduros de la serie como lo estaban en la versión final.

Al final, la sugerencia de Nickelodeon de hacerlos mayores funcionó lo suficiente para que Avatar: The Last Airbender fuera un éxito y para que Legend of Korra tuviera personajes aún mayores.

¿Crees que Avatar: The Last Airbender hubiera sido diferente si Aang, Sokka y Katara hubieran sido mayores?, ¿Crees que Nickelodeon acertó al aumentar sus edades?