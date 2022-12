Avatar 2 queda fuera de los cines de Japón por esta poderosa razón

Fans japoneses se han quedado con las ganas de ver la nueva entrega cinematográfica de James Cameron.

‘Avatar 2’ sigue dando de que hablar en las redes sociales y no precisamente por buenos motivos. De acuerdo a información proporcionada por el sitio Bloomberg, algunos cines de Japón no han podido proyectar la nueva película de James Cameron, detalle que sin duda podría afectar su éxito en taquilla.

¿La razón? La sala de cines japonesas no cuentan con la alta tecnología requerida para poder proyectar la secuela de ‘Avatar’, la cual contiene escenas que se reproducen 48 cuadros por segundos debido a la tecnología de alta velocidad de fotogramas (HFR, por sus siglas en inglés) con la que fueron filmadas.

La nueva entrega cinematográfica de James Cameron utiliza la tecnología de alta velocidad de fotogramas en algunas de sus escenas.

Tal vez no sepas pero la reproducción estándar de los cines es de 24 fotogramas por segundo (fps), lo que quiere decir que la película de James Cameron duplica los fotogramas en el mismo tiempo con tal de mejorar la calidad del visionado y permitir que estas escenas sean aún más realistas.

La historia de Avatar 2

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para tí, ‘Avatar 2’ cuenta la historia de Jake Sully y Neytiri, quienes se unirán al ejército de la raza Na’vi para enfrentarse a una invasión humana, quien busca adueñarse del planeta Pandora.

Anunciada en 2010 pero estrenada hasta 2023, la película dirigida por el cineasta James Cameron tuvo que ser reprogramada en varias ocasiones debido a diversas cuestiones como la pandemia del coronavirus y el desarrolló de nuevas tecnologías para filmar escenas de captura de movimiento bajo el agua

¿Dónde ver Avatar 2?

Los fans tuvieron que esperar 13 años para poder disfrutar de las nuevas aventuras del universo de Pandora.

‘Avatar: El Sentido del Agua’ ya está disponible a nivel mundial en las salas de cine. De igual modo, se sabe que la nueva entrega cinematográfica dirigida por James Cameron demorará seis meses en llegar a Disney+, plataforma en donde el público puede disfrutar de la primera entrega estrenada en 2009.

