'Avatar 2': La película TENDRÁ un nuevo e INCREÍBLE concepto artístico

El productor Jon Landau les ha dado a los fanáticos una muestra de lo que pueden esperar de la tan esperada secuela de 'Avatar' al lanzar el arte conceptual de la próxima película.

Se espera que la película, una de las cuatro adiciones planificadas a la franquicia de ciencia ficción, se estrene en general en 2022, 13 años después de que la primera película cautivó a los espectadores en su lanzamiento inicial en 2009.

Personajes principales de 'Avatar 2'.

Con la filmación supuestamente completada, Landau abrió el apetito el lunes por la noche al presentar uno de los muchos diseños visuales elaborados a medida que los productores expanden el extenso mundo de Pandora.

'Avatar 2' aseguran que la película sera impactante

En Instagram, el productor de la franquicia publicó una imagen de la exuberante aldea de Metkayina en el planeta tropical, una ilustración conceptual creada por Jonathan Bach.

Se cree que la aldea, construida sobre una gran extensión de agua, está ubicada en el arrecife de Pandora y es otra extensión del mundo habitada por el sensible clan Na'vi de piel azul.

Sin embargo, se entiende que los habitantes de Metkayina viven 'estilos de vida diferentes' y adoptan culturas diferentes a las que aparecen en la película original.

Subtitulando la imagen, Landau escribió: 'Mañana, como parte de nuestras historias de Behind Pandora, presentaremos al artista conceptual Jonathan Bach.

Antes de eso, pensé en compartir una ilustración conceptual que creó de la aldea de Metkayina. Esta es solo una de las muchas imágenes increíbles que él y el resto de nuestro departamento de arte han creado para las secuelas de 'Avatar'. ¡Gracias a todos en el equipo de diseño de producción! '

El productor compartió previamente una imagen de la actriz Kate Winslet filmando escenas para la nueva película, que una vez más será dirigida por el guionista y director James Cameron, mientras está sumergida en el agua.

La actriz Kate Winslet filmando para 'Avatar 2'.

La estrella británica Kate posó en el fondo de un tanque de agua con una capa ondulante mientras filmaba la secuela tan esperada, en la que interpreta a 'una persona del agua' llamada Ronal.

En el título de la imagen publicada en Instagram, Landau citó a Kate, escribiendo: 'Quería compartir esta foto de Kate Winslet después de leer su entrevista en The Hollywood Reporter'.

Parafraseando una línea de la entrevista, agregó: 'Ella dijo: "Tuve que aprender a hacer buceo libre para interpretar ese papel en 'Avatar', y eso fue simplemente increíble. Mi aguante más larga fue de siete minutos y 14 segundos, como cosas locas, locas".

Se detiene, temerosa de haber revelado demasiado en el proyecto ultrasecreto. "Oh, no, en realidad, no puedo. Sí, interpreto a una persona del agua. Soy una persona del agua", es todo lo que ofrecerá, en lugar de alabar a Cameron".

La Verdad Noticias informó que en septiembre, el director Cameron reveló que la filmación en vivo estaba '100% completa' en la nueva película, a pesar de los retrasos causados por la pandemia de coronavirus.

El cineasta hizo la gran revelación durante una entrevista con Arnold Schwarzenegger, que incluyó noticias más bien recibidas sobre la tercera entrega de la franquicia que se rodará simultáneamente en Nueva Zelanda.

Al hablar con Schwarzenegger antes de la conferencia ambiental de la Cumbre Mundial de Austria de 2020, Cameron abordó primero el impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en el proceso de filmación que comenzó en agosto de 2017 en California.

Él dijo: 'Perdimos alrededor de cuatro meses y medio de producción. Como resultado de eso, rodamos la fecha de estreno alrededor de un año completo más para un lanzamiento en diciembre de 2022'.

A pesar de la pandemia, Cameron reconoció que él y su equipo tuvieron la suerte de haber elegido Nueva Zelanda como su principal sitio de producción, y el país fue elogiado por su rápida respuesta al COVID-19.

'Somos capaces de operar. podemos disparar, y podemos tener más o menos una vida normal aquí ahora mismo”, agregó.

James Cameron escritor y director de 'Avatar'.

Avances de 'Avatar 2'

Se dice que 'Avatar 2' tendrá lugar 12 años después de los eventos de la primera película, siguiendo a Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, mientras continúa vagando por el planeta Pandora con la nueva familia que tiene con Neytiri, interpretada por Zoe Saldana.

También está protagonizada por Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Edie Falco, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Vin Diesel, Michelle Yeoh y David Thewlis.

'Avatar 2' está programado para estrenarse el 16 de diciembre de 2022 y Avatar 3 el 20 de diciembre de 2024.

También hay planes para dos secuelas más que tienen fechas de lanzamiento del 18 de diciembre de 2026 y el 22 de diciembre de 2028, respectivamente, aunque Cameron ha declarado que no se realizarían si 'Avatar 2' y 'Avatar 3' no generan dinero.

La película original de 2009 se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, recaudando 2.79 mil millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 237 millones de dólares y ganando nueve nominaciones al Oscar.

