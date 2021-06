¡Así será el traje de Supergirl en la película de "Flash"!

Parte del traje de Supergirl para el DC Extended Universe ha sido revelado por el director de The Flash, Andy Muschietti a través de sus cuentas de redes sociales, y cuyo primer vistazo al “supertraje” te presentamos en La Verdad Noticias en la siguiente nota.

Como te informamos anteriormente, además de la Chica de Acero, personajes como Batman e Iris West se unirán al Flash de Ezra Miller en la próxima película live action del DC Extended Universe después de las controversias que rodearon al actor.

Respecto al traje que ha inspirado múltiples estilos de cosplay de Supergirl que encantan a los fans, el director de The Flash compartió en Instagram un close up al emblema de la Casa de El, sin ninguna descripción más que etiquetar a la cuenta oficial de la próxima película de DC.

La nueva actriz de Supergirl

Sasha Calle dará vida a Kara Danvers en el DCEU

Una de las otras adiciones importantes a la mitología de DCEU que vendrá en The Flash es el debut de Kara Zor- El. Anteriormente se anunció que Supergirl será interpretada por la actriz latina Sasha Calle en la nueva entrega de Warner Bros.

Sasha Calle se une a actrices como Melissa Benoist, Laura Vandervoot y Helen Slater, quienes han interpretado a Kara Danvers en versiones live action pasadas, como la serie de televisión del Arrowverse, Smallville y su película homónima en 1984, respectivamente.

La actriz de 25 años de edad es conocida por su trabajo en la telenovela americana The Young and the Restless. “The Flash” de Andy Muschietti es su debut cinematográfico, y ha recibido el apoyo de estrellas de DC como Benoist.

¿Cuándo va a salir la película de Flash?

Ezra MIller protagonizará The Flash (2022)

La nueva película de DCEU, The Flash, está programada para su estreno el próximo 4 de noviembre del 2022 con Ezra Miller como protagonista tras su debut como Barry Allen en Justice League del 2017 y en el SnyderCut de 2021.

The Flash de Ezra Miller traerá una nueva versión de la historia de Flashpoint e incorporará elementos del multiverso, pero también incluirá algunos personajes de DCEU increíblemente importantes como Ben Affleck dando vida a Batman y Kiersey Clemons como Iris West.

The Flash (2022) también aprovechará el tema del multiverso para traer de vuelta al Batman de Michael Keaton. Por el momento se desconoce cómo la Supergirl de Sasha Calle se incorporará a la trama de la cinta.

