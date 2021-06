Así se ven Chris Hemsworth y Chris Pratt en Thor: Love & Thunder

Chris Hemsworth acaba de publicar una foto de sí mismo con Chris Pratt e Internet se está volviendo loco al respecto. Ambos hombres están disfrazados y mucha gente piensa que eso es la confirmación de que los Guardianes son parte de Thor: Love & Thunder.

No estaría tan fuera de lugar sacar las mismas conclusiones. Los espectadores vieron al héroe despegar con sus nuevos amigos al final de Avengers: Endgame. Si eso no fuera suficiente, Chris Hemsworth decidió hacer una gran broma con Chris Evans también.

Chris Hemsworth celebra el cumpleaños de Chris Pratt

"Feliz 40 cumpleaños Chris Evans, siempre serás el número 1 para mi", escribió Hemsworth ya que el cumpleaños de Pratt es mañana y decidió hablar sobre cómo la gente debate cuál de ellos es el "mejor Chris". Es un momento tonto en la escena de una gran producción.

En comparación con Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, los fanáticos no saben mucho sobre la secuela. Todo eso debería cambiar en un tiempo cuando 2021 revele más avances de películas de Marvel como Thor: Love & Thunder.

Thor: Love & Thunder verá el regreso de GOTG

Elenco de Guardianes de la Galaxia podría unirse a Thor 2

Pero, cuando se trata del elenco completo de la película, no le preguntes al favorito de los Guardianes de la Galaxia, Dave Bautista, sobre su rol respecto a la secuela. El actor habló con THR sobre lo que pasa con Drax the Destroyer.

"Es una de esas cosas que evito porque no quiero enojar a nadie con Marvel. No quiero enojar a nadie con Disney. Y hasta donde yo sé, supongo que le dieron a Pratt el visto bueno para anunciar que él estaba en la película, pero no he escuchado nada al respecto".

"Y por lo que he escuchado, dijeron que no está bien. para confirmar que estás en la película. Pero obviamente, cuando todos los Guardianes están en un jet de Disney que va a Australia y nos fotografían entrando al hotel. Hay fotografías de todos menos de mí en el set. Así que porque no había fotografías mías como Drax en el set, no salí y dije: 'Sí, estoy en Thor 4'".

El director Taika Waititi también compartió que esta próxima película fue su viaje loco con el personaje a principios de este mes: "Esto es un resumen de Thor: Love and Thunder. A veces, dos personas se unen para inspirar al mundo y cambiar el panorama cinematográfico para siempre.

Y luego estamos yo y [Chris Hemsworth], que somos demasiado geniales para preocuparnos por nada excepto hacer películas que lleven a la gente una alegría absoluta. Ok, no me veo genial Sé que esta película es la cosa más loca que he hecho en mi vida y es un honor para mí romperme el culo y tener un ataque de nervios para que todos puedan verla en mayo de 2022".

¿Estás emocionado de ver a Chris Pratt y a los Guardianes de la Galaxia acompañar a Chris Hemswroth en Thor: Love & Thunder? ¡Háganos saber en los comentarios de La Verdad Noticias a continuación!.

