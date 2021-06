Así se ve Ewan McGregor en su nueva serie "Obi-Wan Kenobi"

Hay una gran cantidad de series de Star Wars que llegarán a Disney Plus y muchas están actualmente en producción además de "Obi-Wan Kenobi" con Ewan McGregor, sobre la cual te hemos revelado varios detalles en La Verdad Noticias.

La serie de precuelas de Rogue One, Andor, se encuentra actualmente en proceso de filmación y The Book of Boba Fett acaba de terminar la producción esta semana. Se espera que la tercera temporada de Star Wars: The Mandalorian se lance el próximo año, y esos no son los únicos proyectos que los fanáticos deben esperar.

Ewan McGregor está haciendo su tan esperado regreso a la franquicia en la serie Obi-Wan Kenobi, que también se encuentra actualmente en producción. Las fotos del set ya han revelado algunas ubicaciones icónicas de Star Wars, pero estamos especialmente entusiasmados con las imágenes que llegan a Internet hoy del actor.

Ewan McGregor regresa como Obi-Wan Kenobi

McGregor dio vida a Obi-Wan Kenobi en precuelas de Star Wars

McGregor se burló anteriormente de que usaría un nuevo disfraz en la película, y aunque está cubierto en su mayoría por las nuevas imágenes compartidas por Just Jared, puedes echarle un vistazo al atuendo debajo.

El elenco de Obi-Wan Kenobi también incluye el regreso de Joel Edgerton como Owen Lars y Bonnie Piesse como Beru Lars. Los recién llegados a Star Wars incluyen a Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Maya Erskine, Simone Kessell y Benny Safdie.

Deborah Chow, quien dirigió dos episodios de Star Wars: The Mandalorian, está lista para dirigir la serie completa, que tendrá lugar diez años después de Star Wars Revenge of the Sith y nueve años antes de Star Wars original.

"Me gusta. Es como el comienzo de Hollywood", dijo el actor recientemente sobre el cambio en la tecnología desde la última vez que interpretó a Obi-Wan en las precuelas de la saga.

"Es casi como cuando tenían sets de tres lados seguidos, y un grupo de tipos con cámaras de cuerda, y uno pasaba de un escenario a otro, de un fondo a otro. Bueno, estamos haciendo una especie de de lo mismo, excepto que el fondo cambia en lugar del escenario".

"Estoy emocionado porque siento que todo es posible ahora. Que puedes inventar cosas, interiores o exteriores que no existen en el mundo real, y poner en ese entorno. Y además, no tienes que volar nunca".

"Quiero decir, viajar ha sido genial durante los primeros 30 años de mi carrera, pero ahora solo quiero quedarme en casa. Solo quiero conducir hasta el trabajo y conducir a casa desde el trabajo. Quiero un trabajo adecuado", agregó Ewan McGregor.

