Así se recuperó Lana Condor del TERRIBLE rechazo del casting de 'Star Wars'

Con la película A todos los chicos: Para siempre, la última entrega de la exitosa trilogía de romance de Netflix, Lara Jean Song-Covey (Lana Condor), estudiante de secundaria, está devastada al escuchar que no entró en su mejor opción para la universidad, la Universidad de Stanford.

Para Condor, de 23 años, y casi todos los actores que trabajan, el rechazo es una parte rutinaria del negocio. Como nos dijo una vez la ganadora del Oscar Brie Larson, fracasó el “99 por ciento” de las veces antes de que el éxito del thriller independiente Room la elevara al estatus de líder en Marvel. Y Condor se perdió una gran cosa.

"Me quedé con las dos últimas de las últimas tres [personas] de Star Wars", nos dice Condor en una nueva entrevista (ver arriba), recordando cómo fue finalista para el papel de Rose Tico en The Last Jedi de 2017, que fue para Kelly Marie Tran en su lugar.

“Lo entendió, y tiene mucho más sentido para ella interpretarlo”, dice Condor. “Leí con John Boyega. Hice todas las lecturas y las [pruebas] de química y las [reuniones] del director. Ese fue brutal solo porque es Star Wars ".

Y aunque no nombró el programa, Condor también recuerda haber sido eliminada de una serie de televisión a las 11 horas. “Me refundieron en el último minuto con otra persona”, revela. “Eso fue desgarrador. Y es muy difícil no pensar que es por ti y no por otra cosa. Es muy difícil no decir: 'Es porque apesto' ”.

Lana Condor encontro el éxito en Netflix

Lana Condor es Lara Jean en A todos los chicos trilogía de Netflix.

En 2017, Condor fue elegida como la adolescente enamorada de Portland Lara Jean en lo que originalmente era una adaptación cinematográfica producida de forma independiente de la popular novela de Jenny Han To All the Boys I've Amado antes.

La película pronto fue recogida por Netflix, donde tras su estreno se convirtió instantáneamente en uno de los títulos originales más vistos del gigante de la transmisión. Se dieron luz verde rápidamente a las secuelas de A todos los chicos: PD Todavía te quiero (2020) y al clímax de este mes A todos los chicos: Para siempre.

Las películas han tenido éxito en gran parte debido a las actuaciones ganadoras del Cóndor magnético, que consiguió una gran cantidad de fans en el proceso. No aterrizó en Star Wars, al menos no todavía, pero terminó encabezando su propia trilogía de éxito.

“Si los hubiera obtenido, nunca hubiera podido hacer A todos los chicos”, dice Condor sobre los proyectos que se perdió. “Así que creo que todo sucede por una razón.

"Si la puerta se cierra, apesta, pero creo que vendrá algo mejor".

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Facebook y mantente informado.