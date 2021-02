Así lucen los personajes de la nueva serie animada de Disney + 'The Proud Family'

A nada de cumplir un año del anunció oficial del reinicio de la serie de 'The Proud Family', serie de Disney Channel de los años 2000, Disney + sorprende y nos deja ver como lucirán los personajes animados de está tan esperada serie The Proud Family: Louder and Prouder

Realmente no habiamos recibido ninguna otra información de Disney + sobre la serie hasta el día de hoy que La Verdad Noticias trae una recopilación de imágenes para que vean como lucen los personajes y que han estado haciendo a lo largo de este tiempo.

Penny Proud personaje de 'The Proud Family'

Protagonista Penney Proud de The Proud Family.

Como probablemente se pueda ver por el arte conceptual, todos son solo unos años mayores en esta nueva serie. Ella ahora está en la escuela secundaria y está lidiando con todo, desde las redes sociales hasta las causas sociales.

CeCe y BeBe Proud personaje de 'The Proud Family'

CeCe y BeBe Proud los gemelos de la serie The Proud Family.

Ahora tienen 3 años y continúan siendo traviesos. También hablan, pero es su propio "idioma gemelo" que solo ellos entienden.

Trudy Proud personaje de 'The Proud Family'

Trudy Proud personaje de la serie The Proud Family.

Ella siempre está tan ocupada y ahora dirige su propia clínica veterinaria, Trudy's Pet Ambulance

Oscar Proud personaje de 'The Proud Family'

Oscar Proud personaje de The Proud Family.

Él finalmente está teniendo éxito con sus Proud Snacks. Ahora también tiene que lidiar con una Penny más adulta, que está hablando con niños y ya conoce las redes sociales.

El tío Bobby Proud personaje de 'The Proud Family'

El tío Bobby Proud de The Proud Family.

Sigue siendo la niña de los ojos de Suga Mama. También ha abandonado el estilo Prince de los 80 por un estilo New Jack Swing de principios de los 90.

Felix y Sunset Boulevardez personajes de 'The Proud Family'

Felix y Sunset Boulevardez personajes de The Proud Family.

Ellos continúan siendo mejores amigos de Trudy y Oscar, además de seguir mimando a su hija, LaCiénega.

LaCienega Boulevardez personaje de 'The Proud Family'

LaCienega Boulevardez personaje de la serie The Proud Family.

Ella sigue siendo la misma LaCienega de siempre, que siempre esta en las redes sociales, estoy seguro de que solo se intensificará aún más.

Zoey Howzer personaje de 'The Proud Family'

Zoey Howzer amiga de Penny Proud.

Ella sigue siendo en gran medida la pacificadora en el grupo de amigos de ella y Penny. Ahora también es una fanática de las bandas de música.

Dijonay Jones personaje de 'The Proud Family'

Dijonay Jones personaje de The Proud Family.

Ella y Penny todavía se sienten bien la uno con la otra "como el otro lado de la almohada". Dijonay también lo está matando en la escuela secundaria: es animadora principal y una polemista de estrellas.

Suga Mama personaje de 'The Proud Family'

Suga Mama personaje de The Proud Family.

ahora se trata de vivir la vida al máximo: tiene una enorme lista de cosas que quiere hacer. Y estoy seguro de que seguirá siendo su mismo yo obstinado.

Maya Leibowitz-Jenkins personaje de 'The Proud Family'

Maya Leibowitz-Jenkins es el nuevo personaje de The Proud Family.

También tenemos un nuevo personaje ella es la hija adoptiva de una familia de raza mixta que es nueva en la ciudad. También es una activista que es muy madura para su edad y que inicialmente no se relaciona con Penny y sus amigas. Será interpretada por Keke Palmer.

Y en caso de que te lo preguntes, Disney + conservo la mayoría de los doblajes originales empezando por Kyla Pratt como Penny, Tommy Davidson como Oscar, Paula Jai Parker como Trudy, JoMarie Payton como Suga Mama, Cedric the Entertainer como el tío Bobby, Alisa Reyes.

Como LaCienega, Carlos Mencia como Felix Boulevardez, Maria Canals-Barrera como Sunset, Karen Malina White como Dijonay y Soleil Moon Frye como Zoey.

