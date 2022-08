Así lucen los personajes de Game of Thrones según los libros

La historia creada por George R.R. Martin se ha convertido en las favoritas de millones de personas.

‘Game of Thrones’ se ha convertido en una de las series más aclamadas de la televisión americana, por lo cual no sorprende que haya figurado 161 veces en las nominaciones de los Premios Emmys. Sin embargo, hay quienes no saben que este proyecto está basado en la saga 'A Song of Ice and Fire' que George R.R. Martin escribió en 1996.

Pese a que la fuerte trama literaria ha sido adaptada para ser mostrada en televisión, la serie de HBO ha destacado por mostrar a la mayoría de los personajes de una forma muy parecida a la que se menciona en los libros, lo cual ha sido agradecido por todos los fieles fanáticos.

La producción trató de respetar el aspecto físico mencionado en los libros de George R.R Martin.

No obstante, debes de saber que es imposible que algunos de los actores de la serie luzcan idénticos a la descripción presentada y para ejemplo de ello tenemos a Daenerys Targaryen, quien en los libros tiene 13 años mientras que el personaje interpretado por la actriz Emilia Clarke tendría 17 años.

Game Of Thrones llega a HBO Max en 4K

La serie inspirada en el mundo Westeros ya puede ser disfruta en 4K.

Es importante destacar que el furor por los personajes de la saga 'A Song of Ice and Fire' revivió luego de que se diera a conocer que HBO Max anunciará que 'Game of Thrones' ya puede ser disfrutada en una calidad 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Asimismo, debes de saber que el próximo 21 de agosto se estrenará un spin-off de la serie titulado ‘House Of The Dragon’ basado en la novela 'Fire and Blood', la cual relata la historia de la casa Targaryen y que ha sido ambientada 300 años antes de los sucesos originales.

¿Dónde puedo ver Game of Thrones?

La serie se ha convertido en una de las mayores ofertas de HBO Max.

‘Game of Thrones’ está disponible de manera exclusiva en HBO Max. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, los 73 episodios que conforman las 8 temporadas ya pueden ser disfrutadas en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos, lo cual garantiza una mejor experiencia para todo aquel que mire la serie.

Fotografías: Redes Sociales