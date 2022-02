Así luce Zac Efron en el primer tráiler de “Firestarter” de Stephen King

Zac Efron protagoniza el primer tráiler y póster de la próxima adaptación al cine de la novela de Stephen King ‘Firestarter’, en la que el galán interpreta al padre de una niña con poderes especiales, cuya versión en los años ochenta fue llevada a la pantalla grande por Drew Barrymore.

Dirigida por Keith Thomas, el thriller está protagonizado por Zac Efron y Sydney Lemmon como padres que han pasado más de una década escondiendo a su hija (Ryan Kiera Armstrong) de la oscura agencia federal que busca aprovechar sus poderes pirocinéticos.

Después de terminar su relación con Vanessa Valladares en abril de 2021, Zac Efron regresa a las grandes producciones de Hollywood con la promesa de arrancarnos varios sustos este 2022.

¿De qué va ‘Firestarter’?

Según la sinopsis de Universal pictures, durante más de una década, los padres Andy (Zac Efron) y Vicky (Sydney Lemmon) han estado huyendo, desesperados por esconder a su hija Charlie ( Ryan Kiera Armstrong) de una oscura agencia federal que quiere aprovechar su don sin precedentes para crear fuego en un arma de destrucción masiva.

Andy le ha enseñado a Charlie cómo desactivar su poder, que se desencadena por la ira o el dolor. Pero cuando Charlie cumple 11 años, el fuego se vuelve cada vez más difícil de controlar.

Ryan Kiera Armstrong en el póster oficial presetado por Universal.

Después de que un incidente revela la ubicación de la familia, se despliega un agente misterioso (Michael Greyeyes) para cazar a la familia y capturar a Charlie de una vez por todas. Charlie tiene otros planes.

Zac Efron en 2022

Efron celebró su cumpleaños 31 en octubre pasado.

El actor de "Bay Watch" viene de las mejores críticas de su carrera por su papel de Ted Bundy en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, y he disfrutado de sus recientes giros en indies de moda como The Beach Bum y The Disaster Artist.

También presentó la exitosa serie documental de Netflix Down to Earth con Zac Efron. El actor está representado por CAA y Alchemy Entertainment y Felker, Toczek, Suddleson, Abramson. Haga clic aquí para leer sobre su próxima serie de supervivencia Quibi Killing Zac Efron.

