¡Así fue la audición para "Thor" de Tom Hiddleston!

Tom Hiddleston originalmente audicionó para interpretar a Thor en el Marvel Cinematic Universe, y el documental de Making Of Loki de Disney Plus revela que lo hizo con acento estadounidense, para sorpresa de sus fans.

Mientras los fanáticos esperan el próximo proyecto de MCU, Disney Plus lanzó un documental que muestra el "making of" de Loki , como también lo hizo con WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, y reveló un par de secretos del programa y llegada de Hiddleston a Marvel Studios.

Mientras que Tom Hiddleston no sabe que le “depara el futuro” a Loki, el documental comienza con una introducción narrada por el actor sobre el tiempo y cuánto tiempo llevó filmar la serie, y luego salta a cómo se unió a este extenso universo.

La audición de Tom Hiddleston para Marvel

Audición de Tom Hiddleston para Thor

En el nuevo documental de Disney Plus, Tom Hiddleston compartió que originalmente audicionó para interpretar a Thor, con un par de tomas de la audición mostradas en la pantalla que te presentamos en La Verdad Noticias.

Aunque algunas partes ya se habían lanzado en línea hace años, estas nuevas partes mostraron que eligió ir con acento estadounidense para interpretar el papel del Dios del Trueno tras la invitación del director de Thor 1, Kenneth Branagh.

Tom Hiddleston no es el primer ni el único actor en el MCU que no es estadounidense, y aunque algunos han tenido que usar un acento estadounidense para sus papeles (sobre todo Tom Holland como Peter Parker), ese no ha sido el caso con los asgardianos y los de otros reinos.

Chris Hemsworth ha mantenido su acento australiano durante toda su carrera como Thor, Anthony Hopkins mantuvo su acento cuando interpretó a Odin, y Rene Russo usó su acento estadounidense cuando interpretó a Frigga, quien fue recordada en el primer episodio de la serie llena de potencial.

Parece extraño, entonces, que Tom Hiddleston eligiera usar un acento estadounidense cuando audicionó para Thor, aunque también es algo comprensible. En el momento en que Thor estaba en preproducción, las únicas dos películas de MCU que se habían estrenado eran Iron Man y The Incredible Hulk.

Por ello, Hiddleston (y muchos otros) podrían haber tenido la impresión de que Marvel buscaba un acento más "neutral" en sus películas a pesar del origen inusual de algunos personajes, como Thor y Loki.

Por extraño que fuera el acento estadounidense de Tom Hiddleston en su audición para interpretar a Thor, no fue un obstáculo para que se uniera al MCU ya que el equipo de casting se dio cuenta de su talento y se dio cuenta de que estaba mejor como el Dios de las travesuras.

Historia de Loki

Tom Hiddleston da vida a Loki en el MCU

Loki fue el antagonista principal en la primera película de Los Vengadores y regresó en Thor: The Dark World y Thor: Ragnarok, y conoció su destino a manos de Thanos en el primer acto de Avengers: Infinity War casi 10 años después de su debut en Thor: The God of Thunder.

Hiddleston se ganó a la audiencia con su interpretación de Loki y, afortunadamente para los fanáticos, el atraco de tiempo en Avengers: Endgame permitió que la versión de 2012 de Loki se escapara, dando paso a su regreso en su propio programa de televisión.

Loki presentó a los espectadores a la Autoridad de Variación del Tiempo (TVA) después de que su escape se metiera con la Línea de Tiempo Sagrada, y fue reclutado brevemente para atrapar otra variante asesina de Loki, Sylvie, interpretada por Sophia Di Martino.

Ambos Lokis terminaron formando equipo para descubrir la verdad sobre la TVA, y si bien consiguieron lo que querían, también dieron paso al multiverso de la locura al matar a He Who Remains (Jonathan Majors), el responsable de la creación de la TVA.

El tiempo de Hiddleston como Loki no ha terminado, ya que regresará en la temporada 2 de Loki y seguramente tendrá un lugar en otros proyectos después de lo que él y Sylvie hicieron al final de la temporada 1.

