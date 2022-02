Aseguran que el Batman de Ben Affleck morirá en película de 'The Flash'

El Batman de Ben Affleck morirá en cinta 'The Flash', aseguran

Insiders aseguran que la participación del Batman de Ben Affleck en 'The Flash' será la última, asegurando que éste morirá para dar paso a otra versión.

Esta información ha revolucionado las redes y se suma las súplicas de los fans para que el Batman de Affleck continúe dentro del proyecto del DCEU.

A pesar de que Affleck declaró no seguir con el manto de Batman, las esperanzas no se pierden y todo puede ser posible después de los eventos de 'The Flash'.

Según información difundida en las redes sociales del insider My Time To Shine, el Batman de Affleck morirá dentro de los eventos ocurridos en la próxima cinta de 'Flash'.

Como recordarás, esta será la última participación de Ben Affleck como Batman, ya que el actor aseguró no querer seguir dentro del proyecto ni estar relacionado a blockbusters.

Ben Affleck repetirá su papel como Bruce Wayne en Flash, un Bruce que perdió la fe en ‘Batman V Superman’ y que posteriormente la vuelve a recuperar tras los sucesos de la Liga de la Justicia.

Cameos confirmados para 'The Flash'

Junto a la supuesta muerte de Batman, el insider también asegura puntos importantes a tratar en el reinicio del DCEU con 'The Flash'.

Emilia Harcourt estará en #BlackAdam.

Henry Cavill filmó nuevas escenas para #TheFlash como Superman, también usaron escenas viejas.

Toda la Justice League, menos Cyborg, aparecerán en The Flash. Martian Manhunter reemplazará a Cyborg en la alineación.

Michael Keaton estará en #Aquaman #AndTheLostKingdom.

Michael Keaton también estará en #Batgirl, al igual que Robin y Black Canary. La película de Batgirl conducirá a la película de Black Canary.

#GreenArrow hará su debut en #BlackCanary, Mary Elizabeth Winstead regresaría también como #Huntress.

Gal Gadot regresará como #WonderWoman en #Shazam #FuryOfTheGods

La escena post créditos serían con el #GreenLantern de "John Stewart".

Por supuesto que nada de ello está confirmado, salvo la presencia del Batman de Ben Affleck y el de Michael Keaton en la cinta, abordando el tema del multiverso en DC.

