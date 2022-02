Aseguran que Tom Holland hizo un cameo en el último capítulo de 'Euphoria'

Supuesto cameo de Tom Holland en ‘Euphoria’

Luego de la fama que se ha hecho Tom Holland tras el éxito arrollador de “Spider-Man: No Way Home”, la exaltación de verlo en alguna producción resulta demasiado evidente.

El joven actor, quien mantiene una relación sentimental con Zendaya, habría sido visto numerosas veces en el set de ‘Euphoria’, serie que protagoniza su chica.

Ante esto se dice que Holland había sido captado durante una escena de la serie ‘Euphoria’, sin embargo en La Verdad Noticias te aclaramos este rumor.

Después de derrochar amor en las redes sociales, hay quienes asegura haber visto al novio de Zendaya en un cameo del último episodio de ‘Ephoria’.

El capítulo titulado 'The Theater and It's Double', está centrado en el montaje teatral autobiográfico escrito, dirigido y protagonizado por Lexi.

Durante el avance del capítulo se puede ver a una multitud en e teatro, donde presuntamente aparece Holland como un simple espectador más.

Incluso el cameo se refuerza con las recientes declaraciones de Holland:

"Oigan, he estado pidiéndolo [un cameo en 'Euphoria'] desde hace bastante tiempo y aún no ha ocurrido. Me siento decepcionado", declaró el actor.

Sin embargo y por muy real que esto parezca, el cameo es falso, pues se trata de una imagen modificada con el rostro del actor y montada sobre otra persona de reparto.

Aún y cuando no concluye la segunda temporada de ‘Euphoria’, se ha anunciado que la serie fue renovada para una tercera parte con el elenco principal de regreso.

Quizá y después de tanto pedirlo, en esta tercera temporada tengamos un cameo “sorpresa” de Tom Holland junto a Zendaya.

