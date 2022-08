Apple Tv estrena Luck, película de los creadores de Toy Story y Cars

La guerra entre plataformas de streaming sigue y ahora Apple Tv+ ha apostado por su primera película animada completamente en 3D.

La cinta fue hecha por Apple y John Lancaster, productor histórico de Pixar detrás del éxito de otras películas como Toy Story o Cars.

Por lo que tienen una gran esperanza de que sea bien recibida por el público y esto atraiga a más suscriptores a su plataforma de streaming.

¿De qué trata Luck?

Luck cuenta la historia de Sam Greenfield que es la persona más desafortunada de la Tierra. Sin embargo, un día descubre un centavo que podría cambiar su suerte.

La moneda le fue dada por un gato negro que habla llamado Bob, juntos Sam y Bob van a un mundo secreto: Sam sigue a Bob a un mundo secreto: la Tierra de la Suerte, en donde encontrarán a criaturas mágicas que gestionan el equilibrio entre la buen y la mala suerte.

Más opciones para ver en Apple TV

Ted Lasso, serie de Apple Tv, tiene 20 nominaciones al Emmy 2022 siendo una de las más nominadas

Apple TV se ha puesto las pilas en los últimos años subiendo la calidad de sus series, y este año 2022 su esfuerzo ha valido la pena

Por algo su series han conseguido 52 nominaciones al Emmy, siendo Ted Lasso la serie más nominada con un total de 20; convirtiéndose en la comedia con mayor número de candidaturas por segundo año consecutivo.

Mientras que Separation tendrá sus primeros Emmy con 13 nominaciones en su primera temporada.

Además Apple TV tiene un total de 13 programas nominados como Schmigadoon!, The Morning Show, El problema con Jon Stewart, Central Park, Pachinko, Fundación, La historia de Lisey, See, Me llaman Magic Johnson y Carpool Karaoke: la serie.

Por lo que todas estas son una buena opción para ver en la plataforma de la manzanita.

