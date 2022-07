Anuncian nueva versión de Las Chicas Superpoderosas y Mansión Foster

Aún es muy pronto para conocer más detalles de los reboots y sus respectivas fechas de estreno.

Deadline dio a conocer que Craig McCracken está de regreso en Hanna-Barbera Studios Europe y uno de sus primeros proyectos dentro de la empresa será realizar un reboot de las series animadas ‘Las Chicas Superpoderosas’ y ‘Mansión Foster, para amigos imaginarios’.

Según información revelada por el sitio estadounidense, el reboot de la serie animada protagonizada por Bombón, Burbuja y Bellota tendrá una historia muy similar a la que todos ya conocemos. Las tres chicas se enfrentarán a nuevos villanos que llegan a Saltadilla con la única intención de causar destrozos.

Craig McCracken, creador original de ambas series, será el encargado de desarrollar estas nuevas versiones.

Por otro lado, el reboot de la serie protagonizada por Mac, Blue y los demás amigos imaginarios estará enfocada a la comunidad preescolar pero con “una trama tonta y divertida” como la historia original presentada en el 2006 por la señal de Cartoon Network.

“El regreso de Craig a Hanna-Barbera fue una oportunidad que no podíamos dejar pasar… Junto con su incomparable sentido de la diversión y la imaginación, está trayendo dos de sus mejores trabajos en The Powerpuff Girls y Foster's Home for Imaginary Friends”, dijo Sam Register, presidente de Cartoon Network Studios, Warner Bros. Animation y Hanna-Barbera Studios Europe.

Un fallido proyecto de Las Chicas Superpoderosas

The CW no estuvo de acuerdo con el episodio piloto, lo que provocó que la serie live action se retrasara en su estreno.



Cabe destacar que esta no es la primera vez que se trabaja en un reboot de ‘Las Chicas Superpoderosas’. En 2006 se lanzó una versión japonesa de la serie y en 2016 se estrenó una nueva versión con un estilo diferente de animación, el cual no fue del agrado de muchos fanáticos.

En 2020 se dio a conocer que The CW estaba trabajando en una serie live action que mostraría a las superheroínas como unas jóvenes desilusionadas. Sin embargo, el piloto no convenció a los ejecutivos y el guión filtrado desató miles de críticas en las redes sociales debido a que muestra a Bellota como una mujer lesbiana.

Te puede interesar: Así lucen Las Chicas Superpoderosas en la serie live action

¿Dónde ver 'Mansión Foster: Para Amigos Imaginarios'?

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ‘Mansión Foster, para amigos imaginarios’ está disponible de manera exclusiva en la plataforma de HBO Max. Los 79 episodios divididos en seis temporadas, los 18 cortos y dos películas siguen siendo recordadas con cariño por el público televidente.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales