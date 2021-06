¿Anthony Mackie esta molesto con fans que quieren que Sam y Bucky sean pareja?

Desde que Falcon and the Winter Soldier debutó en Disney Plus, muchos fanáticos han querido ver a Sam y Bucky comenzar una relación romántica. Sin embargo, el líder de la serie, Anthony Mackie, no ve a los dos personajes yendo en esa dirección.

"Hay tantas cosas retorcidas y complicadas. Hay tantas cosas a las que la gente se aferra con sus propios dispositivos para volverse relevantes y racionales", dijo Mackie a Variety en una entrevista reciente que te detallamos en La Verdad Noticias.

"La idea de que dos chicos sean amigos y se amen en 2021 es un problema debido a la explotación de la homosexualidad. Solía ser que los chicos podían ser amigos, podíamos pasar el rato y era genial. Siempre te encontrabas con tus amigos en el bar, ya sabes", comenzó.

"Ya no puedes hacer eso, porque algo tan puro y hermoso como la homosexualidad ha sido explotado por personas que están tratando de racionalizarse. Entonces algo que siempre ha sido muy importante para mí es mostrar una figura masculina sensible".

"No hay nada más masculino que ser un superhéroe y volar y golpear a la gente. Pero no hay nada más sensible que tener conversaciones emocionales y una amistad de espíritu afín con alguien que amas y amas".

El actor de Black Mirror pasó a comparar la relación de Sam con Bucky con cómo interactuaban Sam y Steve Rogers. "Sam y Steve tenían una relación en la que se admiraban, apreciaban y amaban. Bucky y Sam tienen una relación en la que aprenden a aceptarse, apreciarse y amarse".

"Lo llamarías bromance, pero literalmente son solo dos tipos que se apoyan mutuamente".

No solo los fanáticos de Bucky y Sam quieren ver cómo se vuelven románticos. #RelaseTheBuckyAndSarahCut comenzó a ser tendencia en Twitter a fines de abril después de que los fanáticos comenzaran a pedirle a Marvel Studios que Bucky y la hermana de Sam, Sarah, comenzaran una relación.

Anthony Mackie se convierte en Capitán América

Mackie se convierte en el nuevo Capitán América del MCU

Dirigida por Kari Skogland y escrita por Malcolm Spellman, The Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson / The Falcon, Sebastian Stan como Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp como Sharon Carter, Wyatt Russell como John Walker / Capitán América.

Erin Kellyman como Karli Morgenthau, Adepero Oduye como Sarah Wilson, Danny Ramirez como Joaquin Torres, Clé Bennett como Lemar Hoskins / Battlestar, Carl Lumbly como Isaiah Bradley y Daniel Brühl como el barón Helmut Zemo.

La primera temporada de Falcon & The WInter Soldier con Anthony Mackie está disponible en Disney Plus y relata como su personaje, Sam Wiilson se convierte en el nuevo Capitán América tras la salida de Chris Evans del MCU.

