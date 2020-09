Anthony Daniels se une al proyecto de Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge/Foto: Americateve | AP, AP

José Pérez III, director de Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, reveló nuevos detalles del reparto y los personajes para la próxima experiencia de realidad virtual durante Facebook Connect, incluida la incorporación del actor de C-3PO de Anthony Daniels y un nuevo avance.

Como aparece en el nuevo avance que debutó en la nota principal, Daniels, quien ha interpretado a C-3PO en todas las películas de la saga de Star Wars, repetirá su papel icónico en la realidad virtual por primera vez, además de anunciar que el título estará disponible en Oculus Quest esta temporada navideña.

“Junto con la alegría de trabajar con el talentoso equipo de ILMxLAB, estoy muy emocionado de darle vida a C-3PO nuevamente en esta fascinante dimensión”, dijo Daniels en un comunicado.

“Me encanta que los fans puedan ser parte de sus peligrosas aventuras, de pie junto a él, en el lejano planeta de Batuu. Puede ser realidad virtual, pero créanme, la realidad se hará cargo rápidamente cuando los jugadores interactúen personalmente con C-3PO justo en el medio de la acción. Espero que los fans esten tan asombrados como yo”.

Las sorprensas de Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge

Pérez también anunció que los fanáticos se encontrarán cara a cara con el Maestro Yoda en uno de los cuentos legendarios de Seezelslak, que transportará a los jugadores a diferentes épocas de la galaxia de Star Wars.

“En ILMxLAB, hemos trabajado duro, elaborando cuentos y expandiendo el mundo de Black Spire Outpost, que fue creado por nuestros amigos de Walt Disney Imagineering”, dijo Pérez.

“Los fanáticos podrán explorar la naturaleza de Batuu y vivir una experiencia alegre de Star Wars que continuará evolucionando con el tiempo. Hay algo realmente especial en estar cara a cara con personajes icónicos como C-3PO y Yoda, y no podemos esperar a que nuestros fanáticos entren en Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge en esta temporada navideña".

El androide C3-PO es uno de los personajes más recordados de la saga de "Guerra de las Galaxias". Por lo que los fans están muy emocionados que el mismo actor que lo ha interpretado por años ahora también esté en el nuevo proyecto de realidad virtual/Foto: Wookieepedia

En Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, los fanáticos interpretan a un técnico de reparación de droides que aterriza en Batuu después de un ataque pirata. Al estilo típico de Star Wars, se verán envueltos en una gran aventura en las afueras de Black Spire Outpost.

Los jugadores pueden pasar el rato con Seezelslak (Bobby Moynihan) en su cantina y experimentar sus legendarios cuentos. También recibirán misiones importantes para completar en la naturaleza de Batuu, encontrando personajes nuevos e icónicos en el camino, como la pirata Tara Rashin (Debra Wilson) y C-3PO (Anthony Daniels). ¿Eres fan de Star Wars?, ¿Te emociona el regreso de Anthony Daniels a su famoso personaje?