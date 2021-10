Ant-Man and the Wasp: Quantumania agrega a Bill Murray al elenco

Bill Murray se une al Universo Cinematográfico de Marvel en la cinta Ant-Man and the Wasp: Quantumania. De hecho, ya filmó su papel súper secreto.

En una nueva entrevista con Frankfurter Allgemeine Zeitung , el ex alumno de los Cazafantasmas reveló que acaba de terminar un proyecto de Marvel.

Al igual que con la mayoría de las noticias de casting, Marvel Studios aún no ha revelado la participación de Murray, y el actor no especificó qué personaje interpretaría. Por cierto, hace poco Presentaron nuevo logo de Ant-Man and the Wasp

"Sabes, recientemente hice una película de Marvel. Probablemente no te lo diré, pero no importa. En cualquier caso, algunas personas se sorprendieron bastante por qué me decidí por un proyecto así. Pero para mí la cosa estaba bastante clara: yo conocí al director y realmente me gustó mucho ", dijo Murray al periódico (a través de una traducción de Cosmic Circus ).

"Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director. Y con la historia de las animadoras Bring It On , hizo una película hace años, que creo que es muy buena. Así que acepté, aunque de otra manera no estoy interesado en estas enormes adaptaciones de cómics como actor ".

Detalles de su participación en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

A principios de este mes se habían extendido rumores sobre el posible avistamiento del doble de Murray cerca del set de la película en Londres . Por lo que vale, Murray dice que es poco probable que regrese.

"Digámoslo de esta manera: el director es un buen tipo, y ahora al menos he probado cómo es filmar una película de Marvel", agregó la leyenda de la comedia. "Pero no creo que necesite esa experiencia una segunda vez. Y volviendo a tu pregunta anterior: la mayoría de las veces he tenido un don bastante bueno para evitar las cosas desagradables de esta industria. Afortunadamente, la mayoría de los buenos artistas también son buenas personas. Al menos así es como lo experimento con mis amigos ".

Al igual que con la mayoría de los proyectos de Marvel en producción, sabemos poco sobre la próxima película, aparte del hecho de que Jonathan Majors aparecerá en la película como Kang the Conqueror. La líder de la franquicia, Evangeline Lilly, elogió previamente el nuevo guión del recién llegado de MCU, Jeff Loveness.

"Creo que es fenomenal. Creo que es uno de los mejores escritores que hemos tenido. Creo que tiene un increíble dominio de la voz", le dijo Lilly a Collider sobre el escritor. "Entonces, en la página, podía escuchar a todos los personajes, y sabía que él realmente había aprovechado la personalidad única de cada persona. Creo que va a ser realmente especial. De hecho, creo que tiene la oportunidad de ser el mejor que hemos hecho hasta ahora ".

Por lo que vale, Quantumania no sería el primer papel de Murray en Marvel. La voz del comediante Johnny Storm en el programa de radio Fantastic Four antes de sus días en SNL a mediados de la década de 1970.

Las dos primeras películas de Ant-Man ahora se transmiten en Disney +. Si aún no se ha registrado en Disney +, puede probarlo aquí . Ant-Man and the Wasp: Quantumania saldrá el 28 de julio de 2023.

¿Qué otros personajes crees que podrían aparecer en la tercera película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania ? Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.