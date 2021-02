'Ant-Man and the Wasp Quantumania': Todo lo que tienes que saber de la película

Los fanáticos de 'Ant-Man and the Wasp Quantumania' obtuvieron un pequeño regalo de San Valentín este año cuando el director Peyton Reed publicó una imagen en su canal de redes sociales de figuras que representan a Ant-Man (interpretado por Paul Rudd) y The Wasp (Evangeline Lilly) entre un ramo de rosas.

Aunque los fanáticos de Marvel han estado buscando pistas que probablemente no existen sobre la próxima película Quantumania en esta imagen, lamentamos decirte que no hay ninguna es por eso que hoy La Verdad Noticias tiene los detalles de la última fecha de lanzamiento, el reparto y los posibles detalles de la trama que han ido surgiendo lentamente en los últimos meses sobre esta película.

¿Cuándo sale Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Marvel ha confirmado que Ant-Man 3 saldrá en 2022, aunque aún no han dado una fecha de lanzamiento más específica. Sin embargo, Marvel actualmente tiene una fecha de lanzamiento vacía entre Black Panther 2 y Captain Marvel 2 el 7 de octubre de 2022, que es probable que sea para esta película.

Por supuesto, las películas de Marvel han tenido que retrasarse varias veces, por lo que la fecha de lanzamiento no está escrita en piedra.

Este es especialmente el caso, ya que hay siete películas de Marvel que se lanzarán antes de esa fecha ( Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man 3, Doctor Strange 2, Thor 4 y Black Panther 2 ), y si es necesario ser movido entonces todos serán movidos hacia atrás con él.

¿Quién está en el elenco de Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Se espera que el siguiente miembro del elenco regrese para Ant-Man 3:

Paul Rudd como Scott Lang

Evangeline Lilly - Hope van Dyne

Michael Peña - Luis

Michael Douglas por Hank Pym

Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne

Junto a ellos estarán dos jóvenes talentos calientes. La estrella de Big Little Lies y The Society , Kathryn Newton, interpretará a Cassie, la hija de Scott, anteriormente interpretada por Emma Fuhrmann (en Avengers: Endgame) y Abby Ryder Fortson (en Ant-Man and the Wasp y Ant-Man).

Como se rumoreaba anteriormente, mientras tanto, la estrella de Lovecraft Country y Da 5 Bloods, Jonathan Majors, interpretará al villano de Quantumania, Kang the Conqueror.

Elenco de Ant-Man película de Marvel.

¿Qué pasará en Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Aunque Marvel no ha revelado una sinopsis oficial de la trama de la película, hay muchas pistas sobre lo que los fanáticos pueden esperar.

El elenco de Newton, por ejemplo, sugiere un salto en el tiempo. El actor que interpretó a Cassie tenía 17 años en Endgame, mientras que Newton tenía 24.

Esto, y la sugerencia del título de que la película explorará más el reino cuántico como se ve en las dos primeras películas, sugiere que la película se dirige ligeramente hacia el futuro, donde la tecnología cuántica se ha vuelto aún más sofisticada.

Y como Kang the Conqueror es conocido por ser un villano que puede viajar en el tiempo, es probable que este sea un elemento clave de la película.

Este viaje en el tiempo es parte de una ampliación general del alcance de la MCU en lo que ahora es su Fase 4. Además del viaje en el tiempo, las próximas películas de Marvel como Doctor Strange 2 y Spider-Man 3 están configurando el multiverso.

Mientras tanto, el guionista Jeff Loveness le dijo a Vulture que Marvel "quiere hacer algo nuevo y extraño" con la película.

El casting de Newton también sugiere que la película está preparando la próxima Fase de Marvel. Como actor con papeles anteriores más prominentes que los ex Cassies, parece que el personaje está siendo preparado para un papel más importante.

Y como el personaje es uno de los Jóvenes Vengadores en los cómics (y otros dos Jóvenes Vengadores han aparecido en WandaVision), ese equipo de superhéroes parece estar formándose lentamente.

¿Hay un tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Ant-Man 3 aún no tiene avance, aunque el rodaje comenzó en febrero de 2021 en Turquía (lo que sugiere una ubicación muy diferente para la tercera película).

Con tantas películas de Marvel en la cola por delante, no se espera un avance hasta 2022. Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará a los cines probablemente en el año 2022.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!