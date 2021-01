Anne Hathaway y Jared Leto protagonizarán una serie para Apple

Hathaway y Leto son ambos ganadores del Oscar y ambos se desempeñarán como productores ejecutivos en “WeCrashed” además de ser los protagonistas de esta serie para Apple.

La serie se titula WeCrashed, basada en el podcast Wondery del mismo nombre. Se describe como la continuación del ascenso lleno de codicia y la caída inevitable de WeWork, una de las startups más valiosas del mundo, y los narcisistas cuyo amor caótico lo hizo posible.

Hathaway apareció más recientemente en la película de Doug Liman "Locked Down" y la nueva versión de HBO Max de "The Witches". Sus otros créditos cinematográficos notables incluyen "The Devil Wears Prada", "Rachel Getting Married" e "Interstellar". "WeCrashed" marcará su primer papel regular en televisión desde que protagonizó la comedia de situación de Fox "Get Real".

Leto estalló originalmente durante su tiempo en el drama de ABC "My So-Called Life". Junto con "Dallas Buyers Club", ha protagonizado varias películas célebres, como "Fight Club", "Requiem for a Dream", "Blade Runner 2049". Protagonizará la próxima película de "Morbius", que recientemente se retrasó hasta octubre. Leto es también uno de los miembros fundadores de la banda "30 Seconds to Mars".

Lee Eisenberg y Drew Crevello serán coescritores y productores ejecutivos de “WeCrashed”, además de actuar como co-showrunners. Eisenberg co-creó anteriormente la exitosa serie de Apple "Little America", en la que también fue el showrunner.

La Verdad Noticias había informado que el año pasado se anunció que Eisenberg había firmado un acuerdo general con el streamer. John Requa y Glenn Ficarra dirigirán “WeCrashed” además de ser productores ejecutivos. Charlie Gogolak y Natalie Sandy también se desempeñarán como productores ejecutivos junto con Emma Ludbrook a través de ella y la productora Paradox de Leto. Apple Studios producirá, con Wondery como productor ejecutivo.

WeWork fue visto como la próxima puesta en marcha y fue valorado en casi $ 50 mil millones a la vez. Sin embargo, la compañía canceló una oferta pública inicial en septiembre de 2019 a raíz de las revelaciones sobre la gestión errática y el enriquecimiento personal del cofundador Adam Neumann, así como preguntas sobre su modelo de negocio y el papel de financiadores como JPMorgan y Softbank.

Neumann renunció a la empresa en esta época, mientras que Wework aceptó un rescate de SoftBank en octubre.

Chernin Entertainment y Endeavour Content están preparando actualmente su propia serie sobre WeWork basada en el libro "The Cult of We" de los reporteros del Wall Street Journal Eliot Brown y Maureen Farrell.

La estrella de "Succession" Nicholas Braun adjunto para interpretar a Adam Neumann con Stephen Falk esta listo para escribir y actuar como showrunner en la serie.

