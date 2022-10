Anne Hathaway pone fin a eufóricos rumores de El Diablo Viste A La Moda 2

Las declaraciones de la actriz han dejado devastado a los fans de esta icónica película.

Anne Hathaway rompió el corazón de miles de fans al asegurar que no hay ni habrá planes de realizar una secuela de ‘El Diablo Viste A La Moda’, la película basada en el libro homónimo de la periodista Lauren Weisberger que fue un rotundo éxito en las taquillas de cine.

"No habrá una secuela, no va a suceder, es como, no podemos hacerlo, no va a suceder… Hay otras películas, habrá otras películas, podemos verla de nuevo”, declaró la actriz en entrevista exclusiva para el reconocido portal estadounidense Entertainment Tonight.

La actriz aconseja a los fans disfrutar de la película estrenada en junio del 2006.

Recordemos que ‘El Diablo Viste A La Moda’ se estrenó en junio del 2006 y cuenta con las participaciones protagónicas de Meryl Streep como Miranda Priestly y Anne Hathaway como Andy Sachs, quienes fueron elogiadas por la crítica y hoy en día es considerada por muchos como una película de culto pero que ha sido tachada de promover la gordofobia.

Anne Hathaway revive a Andy Sachs en el NYFW

La actriz revivió a su famoso personaje en la cinta 'El Diablo Viste A la Moda' con este increíble look de la firma Michael Kors.

Las declaraciones de Anne Hathaway llegan tan solo unas semanas después de que ella se convirtiera en tema de conversación en las redes sociales por asistir al desfile Primavera-Verano 2023 de Michael Kors de la Semana de la Moda de Nueva York con un atuendo que le hizo lucir idéntica a su emblemático personaje de Andy Sachs.

Más bella que nunca, la actriz lució un minivestido negro con cuello de tortuga perteneciente a la colección Otoño-Invierno 2022 de MK, el cual combinó con una gabardina marrón con efecto piel de cocodrilo, unos zapatos pumps negros con efecto charol y un flequillo cortina.

Te puede interesar: Anne Hathaway no era la primera opción para protagonizar 'El Diablo Viste A La Moda'

¿Dónde ver 'El Diablo Viste A La Moda'?

Las aventuras de Andy Sach en las instalaciones de la revista Runway están disponibles de manera exclusiva en Star+.

Tal y como te informó La Verdad Noticias trae para ti, ‘El Diablo Viste A La Moda’ se encuentra disponible de manera exclusiva en Star+, la nueva plataforma de Disney que destaca por albergar contenido principalmente enfocado al público adulto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales