Anne Hathaway anhela una tercera entrega de 'El Diario de La Princesa'

Anne Hathaway causó gran furor entre los cibernautas al declarar en entrevista exclusiva para Entertainment Tonight que le gustaría participar en una tercera entrega de ‘El Diario de La Princesa’ y que estaría fascinada de volver a trabajar con Julie Andrews, quien hizo el papel de su abuela en las dos primeras películas.

“Si hay alguna manera de involucrar a Julie Andrews, creo que lo haremos. Íbamos a donde ella estaba y poníamos una pantalla verde detrás de ella y simplemente hacíamos que sucediera”, declaró muy emocionada.

Por el momento no hay planes de lanzar una tercera entrega de la película que habla sobre la vida de Mía Thermopolis y su destino de convertirse en reina de Genovia. Lo cierto y de acuerdo con lo investigado por La Verdad Noticias es que las dos primeras partes fueron un rotundo éxito en taquilla, lo cual podría repetirse en esta ocasión.

Le dice no a El Diablo Viste a La Moda 2

La actriz asegura que no ve posible lanzar una segunda parte de 'El Diablo Viste A La Moda'.

Caso contrario a ‘El Diario de La Princesa’, la actriz estadounidense de 39 años de edad puso fin a los rumores sobre una segunda parte de ‘El Diablo Viste A La Moda’, cinta que protagonizó en 2006 junto a Meryl Streep y cuyo look de su personaje revivió en la Semana de la Moda de Nueva York.

"No habrá una secuela, no va a suceder, es como, no podemos hacerlo, no va a suceder… Hay otras películas, habrá otras películas, podemos verla de nuevo”, declaró Anne Hathaway en entrevista exclusiva para el reconocido portal Entertainment Tonight.

¿Dónde puedo ver El Diario de la Princesa 1 y 2?

Las películas siguen gozando de gran éxito pese a tener más de 20 años de haber sido estrenadas en las salas de cine.

‘El Diario De La Princesa’ y ‘El Diario De La Princesa 2’ están disponibles de manera exclusiva en Disney+. Para poder disfrutar de estas dos emblemáticas películas y otros contenidos que ofrece la plataforma se debe pagar una suscripción mensual con valor de $159 MX o bien puedes contratar el servicio anual por $1599.

