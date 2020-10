Animaniacs: Nuevo tráiler en Hulu trae de vuelta a Pinky y Cerebro ¡Qué emoción!/Foto: Vix

"Mecánica cuántica, envolturas de quinua, Queen Bey, ¡nos hemos perdido mucho!" Los hermanos Warner (¡y la hermana Warner!) Han vuelto para explorar las trampas del mundo moderno en el tráiler oficial del reinicio de Animaniacs de Hulu.

Y te alegrará saber que Yakko, Wakko y Dot son tan conscientes de sí mismos como siempre, y abren el tráiler explicando que "los reinicios son sintomáticos de una falta fundamental de originalidad en Hollywood". Es decir, hasta que Hulu les ofreció una ridícula cantidad de dinero para volver a la televisión después de 22 años fuera.

Luego, nos damos un vistazo a algunas de las travesuras inminentes del trío, incluido un bonito pony con una predicción desagradable, la transformación al estilo anime de los hermanos y lo que parece ser un bebé cíclope gigante de Donald Trump. Porque, ¿Por qué no?

Pinky y Cerebro estarán en el reboot de la serie

El adelanto de dos minutos también ofrece un primer vistazo al regreso de Pinky y Cerebro, el primero de los cuales intenta navegar por el mundo de las citas en línea, sólo para encontrar una corriente interminable de bagres, literalmente.

¿Nuestra única queja? No hay señales de los queridos personajes secundarios de Animaniacs: Hello Nurse, Slappy Squirrel, Goodfeathers, Rita y Runt, Buttons y Mindy, Minerva Mink, etc., lo que nos lleva a creer que no aparecerán en estos 13 episodios iniciales. (Crucemos los dedos, para que sí estén en la segunda temporada).

Al parecer en esta primera temporada no veremos a todos los personajes que hicieron famosa la serie. Sin embargo, los fans esperan que para las siguientes temporadas sí se incluyan en la historia/Foto: Sopitas

El reboot de Animaniacs en Hulu se estrenará el 20 de noviembre. La serie creada por Tom Ruegger y distribuida por Warner Bros. Concluyó su producción en 1998. Sin embargo, ha sido retransmitida a lo largo de las décadas siguientes en distintos canales.

Pero la nueva versión de Hulu traerá innovadores capítulos con nuevas aventuras para los personajes. ¿Eres fan de Animaniacs?, ¿Verás esta nueva versión? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.