Animaniacs: Hulu estrena el tráiler de la serie con una parodia de Jurassic Park/Foto: Syfy Wire

Hulu ha lanzado un nuevo clip de Animaniacs del próximo renacimiento de la icónica serie animada del productor ejecutivo Steven Spielberg, que presenta el regreso de los personajes de la serie en una parodia de una escena famosa de Jurassic Park de 1993.

También con versiones animadas de Spielberg, Alan Grant de Sam Neill, Ellie Sattler de Laura Dern e Ian Malcolm de Jeff Goldblum, ¡puedes ver el video en el reproductor a continuación!

Steven Spielberg regresará como productor ejecutivo de la serie, con Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation y Warner Digital Series, y los copresidentes de Amblin Television, Justin Falvey y Darryl Frank, también como productores ejecutivos.

Los hermanos Warner, Yakko y Wakko, y la hermana Warner, Dot, se lo pasan genial causando estragos y caos. Durante mucho tiempo, han estado encerrados en la torre de agua de Warner Bros.

Sin embargo, ahora han encontrado una forma de escapar, así que lo hacen, ¡todos los días! Causando caos y confusión cómica, Yakko, Wakko y Dot corren sueltos por la ciudad, convirtiendo el mundo en su patio de recreo personal.

Los personajes favoritos de los fanáticos, Pinky y Cerebro, también regresarán para aparecer en cada episodio.

Hulu tendrá todos los capítulos de Animaniacs

Después de anunciar por primera vez la nueva serie, Hulu y Warner Bros. Domestic Television Distribution también revelaron que Hulu será el socio exclusivo del programa.

Esto significa que podrán emitir la biblioteca completa de los 99 episodios de los Animaniacs originales. Por supuesto, eso también incluye Pinky and the Brain, el subsecuente Pinky, Elmyra and the Brain, y la colección completa de Tiny Toon Adventures.

A partir de hoy, los suscriptores de Hulu pueden ver sus momentos favoritos de la serie original con toda la familia.

La serie original hizo su debut televisivo en 1993 y se convirtió en una de las series animadas para niños más populares. Desde su estreno, la serie ha lanzado varios spin-offs, incluido el querido Pinky and the Brain (Pinky y Cerebro).

El programa también logró establecer el récord de la mayoría de los premios Emmy diurnos en el campo de logros sobresalientes en dirección y composición musical para cualquier serie animada, ganando tres veces.

Las aventuras de los personajes animados regresan a la televisión. Los hermanos Warner están listos para traer más diversión y locuras a los espectadores/Foto: Yahoo

Con su equilibrio de referencias de humor, educación y cultura pop, Animaniacs también obtuvo un gran número de seguidores adultos. Canciones premiadas como “Yakko's World” y “Wakko's America” continúan educando al público y siguen siendo las favoritas de los fanáticos tanto entre adultos como entre niños.

Animaniacs está programado para una fecha de estreno el 20 de noviembre en Hulu. ¿Eres fan de este programa de televisión?, ¿Verás los nuevos capítulos?