"Animales fantásticos 3": ¿Qué pasó con Credence al final de la cinta?

¿Credence muere al final de la película?

El final de "Animales Fantásticos 3" dejó más dudas que respuestas, sobretodo en la trama de Credence, de quien aún no se sabe si está con vida.

El personaje interpretado por Ezra Miller es uno de los favoritos de los fans, quienes desean verlo en una posible cuarta entrega de la saga.

Pese al debut poco esperado de Fantastic Beasts, esta cinta está dando de qué hablar en las redes, por lo que en La Verdad Noticias te contamos qué sucederá con el personaje de Credence.

El final del personaje de Ezra Miller al final de la cinta es un poco incierto, pues no se sabe con certeza si éste muere o todavía hay posibilidades de verlo en la cuarta entrega.

A lo largo de la saga mágica se ha mencionado que Credence iba a morir por la maldición de Obscurus, que es una fuerza parásita que actúa como la manifestación de la magia reprimida en un joven mago o bruja y que, causa muerte no menor a 10 años.

Por lo tanto, el destino de Credence parece estar escrito, incluso cuando al inicio de la cinta su apariencia daba a entender que no le quedaba más tiempo.

Aunque al final no se sabe con certeza si éste murió, pues nunca se vieron imágenes de ello, elevando las esperanzas de verlo en la cuarta entrega.

¿"Animales fantásticos 3" tiene escenas post-créditos?

No. La tercera parte de esta cinta no contiene una escena post-créditos, algo que si pudimos ver en otras producciones de Warner Bros. como "The Batman".

"Animales fantásticos 3" debutó con malas críticas por parte de la prensa y desde luego ha dejado un mal sabor en la fanaticada, pues al momento está dividiendo opiniones.



