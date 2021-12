Andrew Garfield retomaría el papel de 'Spider-Man' para una nueva película

Fanáticos vuelven #MakeTASM3 tendencia en redes

Atención, alerta de spoilers: esta publicación contiene importantes spoilers sobre Spider-Man: No Way Home. Si no las visto te recomendamos dejar de leer inmediatamente.

Después del enorme éxito que resultó ver de nuevo a Andrew Garfield como 'Spider-Man', se ha reportado que Marvel buscará que el actor retome el papel para una nueva cinta.

Su participación en No Way Home fue lo más hablado en el fin de semana, por lo que fanáticos también pidieron que se haga una nueva película para dar por terminada la trilogía de "The Amazing Spider-Man".

Después de que Sony confirmara el regreso de Garfield como el trepamuros, en todo el fin de semana las redes sociales se han volcado para pedir una cinta que culmine su historia.

Andrew Garfiel volverá como 'Spider-Man' para nueva cinta

El popular actor volvió a vestir el manto del superhéroe, después de sus múltiples intentos negándolo, y se ganó con ello el reconocimiento del público espectador.

En redes sociales se ha hablado tanto sobre su regreso que, según, Daniel Richtman, estaría firmando para tener una nueva cinta que marcaría su vuelta con el papel.

Cabe resaltar que de momento no hay nada concreto al respecto, sin embargo se espera su vinculación la cinta de Doctor Strange 2 y culminar así con la serie Secret Invasion.

Fanáticos vuelven #MakeTASM3 tendencia en redes

Muy a la par de los recientes rumores sobre el futuro de Andrew en UCM, en redes sociales los fanáticos han pedido que se le de un cierre a la saga de "The Amazing Spider-Man".

Hasta el momento suman 72 horas desde que la tendencia #MakeTASM3 se apoderó de las redes, pidiendo exhaustivamente que Garfield regrese con todo en una nueva película.

Andrew Garfield se mostró emocionado por vestir una vez más el traje del superhéroe, dejando abierta la posibilidad de esa tan esperada tercera película de su saga que fue cancelada.

