Andrew Garfield protagonizará la adaptación de Under the Banner of Heaven para FX

FX en Hulu ha ordenado una adaptación televisiva de la novela superventas Under the Banner of Heaven protagonizada por Andrew Garfield de The Amazing Spider-Man y Daisy Edgar-Jones de Normal People.

Inspirada en el libro de Jon Krakauer, la serie limitada seguirá a un detective devoto cuya fe se pone a prueba mientras investiga un asesinato brutal que parece estar relacionado con la espiral de una estimada familia de Utah hacia el fundamentalismo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) y su desconfianza en el gobierno.

Dustin Lance Black se desempeñará como showrunner y productor ejecutivo con Ron Howard, Brian Grazer y Jason Bateman. David Mackenzie dirigirá la serie con Andrew Garfield, quien podría aparecer en Spider-Man: No Way Home.

Así será la nueva serie de Andrew Garfield

Andrew Garfield protagonizará nueva serie de Hulu

"Dustin Lance Black es un narrador talentoso y el artista perfecto para adaptar la apasionante novela de Jon Krakauer para FX", dijo Gina Balian, quien dirige la programación original de FX, según los reportes de La Verdad Noticias.

"Lance se une a un increíble equipo creativo liderado por Brian Grazer y Ron Howard en Imagine Television, quienes han estado apasionados por contar esta historia con él durante años. Estamos encantados de que David Mackenzie se haya incorporado como director y de tener a Andrew Garfield y Daisy Edgar -Jones protagoniza Bajo el estandarte del cielo".

Garfield interpretará a Pyre, "un anciano SUD comprometido con su Iglesia y su familia, pero que comienza a cuestionar algunas de las enseñanzas de la Iglesia a través de su contacto con un presunto asesino". Edgar-Jones interpretará a Brenda, "una joven mormona fiel que es víctima de un brutal asesinato".

"En Imagine nos hemos dedicado a contar esta poderosa historia durante casi una década. Con la confianza y el apoyo de FX y el incansable compromiso de Lance Black, por fin estamos en camino. No podríamos estar más emocionados de colaborar con David Mackenzie , Andrew Garfield y Daisy Edgar-Jones para dar vida a este proyecto", dijeron Grazer y Howard, conjuntamente.

También son productores ejecutivos de la serie Samie Kim Falvey, Anna Culp, Michael Costigan, Gillian Berrie y Mackenzie. No se anunció la fecha de estreno del drama. Creado por Dustin Lance Black, Under the Banner of Heaven está protagonizado por Andrew Garfield, estrella de la próxima película de Lin-Manuel Miranda y Daisy Edgar-Jones.

¿Por qué Andrew Garfield ya no será Spiderman?

Andrew Garfield dio vida a Spiderman en 2012

Andrew Garfield aseguró que no volverá a interpretar a Spider-Man por su mala experiencia con Sony Pictures y no tiene intenciones de volver a relacionarse con el estudio, lo que afectaría su supuesto regreso como Spiderman junto a Tobey Maguire en la secuela de Marvel.

