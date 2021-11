Andrew Garfield insiste que no estará en Spider-Man No Way Home

Una vez más, Andrew Garfield fue cuestionado sobre su presunta aparición en Spider-Man No Way Home y de manera contundente lo aclaró ante la prensa.

Aún y pese a las supuestas filtraciones sobre la cinta, el actor indicó que no va estar, pero que admira profundamente el trabajo de Tom Holland y Kevin Feige.

Los fanáticos aún no pierden la esperanza y anhelan ver al actor en el segundo tráiler de No Way Home, mismo que será estrenado este martes 16 de noviembre.

Andrew Garfiel niega una vez más su cameo en la cinta

Andrew Garfiel niega una vez más su cameo en la cinta

Andrew Garfield presentó ante la prensa su más reciente cinta "Tick,Tick, Boom!", a lo que los asistentes aprovecharon para cuestionarlo, una vez más, sobre su presunta participación en la cinta del trepamuros.

"Escuchen, no estoy en la película. Me encanta Spider-Man. Estuve muy contento de haberlo interpretado. Estoy muy emocionado por ver lo que hacen con la tercera al igual que todos. Estoy siendo muy honesto, no es una respuesta diplomática, lo digo en serio.Me encanta Tom Holland, me encanta Jon Watts, me encanta Amy Pascal y Kevin Feige, me encanta lo que han hecho en esas películas y con el personaje. Spider-Man es muy importante para mí. Así que estoy muy emocionado por ver qué pasa en la tercera al igual que ustedes", dijo Garfield.

Sin embargo y pese a los mil intentos de Garfield por negar su participación, los fanáticos esperarán hasta el 16 de diciembre, fecha de estreno de la cinta en cines.

Segundo tráiler de Spider-Man No Way Home

Segundo tráiler de Spider-Man No Way Home

A través de redes sociales se dio a conocer que, este martes 16 de noviembre, los fanáticos podrán ver en exclusiva el segundo avance de la cinta.

"SpiderMan: El segundo tráiler de No Way Home se lanzará el martes. Se lanzará en un evento de fans", se lee en un Tweet.

Incluso a raíz de las imágenes de Garfield, Maguire y Holland en Los Ángeles, se rumoreaba que podían hacer una aparición en la proyección del tráiler final de Spider-Man No Way Home, sin embargo el propio Andrew se encargó de desmentirlo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!