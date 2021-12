And Just Like That... Kim Cattrall rompe el silencio sobre un posible cameo

"And Just Like That...", el reboot de Sex and the City llegó a HBO Max pero con la notable ausencia de un miembro del elenco muy importante. Kim Cattrall, quien interpretó a la amada Samantha Jones decidió no volver a la franquicia.

A pesar de no aparecer en el programa, Kim terminó siendo el mayor tema de conversación del reboot. Y parece que la actriz ha estado siguiendo de cerca los comentarios de los fans en redes sociales sobre un posible cameo.

Tras revelarse que Cattrall no volvería a la serie, los fans se preguntaban si morirá Samantha Jones en el reboot de “Sex and the City” pero ese no fue el caso, por lo que comenzó la especulación sobre un posible cameo de la actriz.

¿Kim Cattrall tendrá cameo en el reboot?

Kim Cattrall no tendrá cameo en el reboot

Marcando la primera vez que ha abordado el tema de su falta de participación en el nuevo proyecto, Kim le dio “me gusta” a varios tweets que sugieren que no se arrepiente en absoluto de no regresar a Sex and the City.

“And Just Like That me encuentro solo queriendo ver cualquier cosa en la que esté @KimCattrall. Este es un tweet de apreciación a Kim” / "And Just Like That quiero ver el drama de 2014 de HBO Canadá, Sensitive Skin, protagonizada por Kim Cattrall".

También le dio me gusta a un tweet que la felicitada por no volver a la franquicia ahora que HBO Max lanzó nueva serie sin Samantha Jones debido a las disputas con Sarah Jessica Parker y el buscar otras opciones laborales.

Cattrall no regresa a And Just Like That...

Cattrall no regresa a reboot, And Just Like That...

Aunque hubo una especial aparición de Samantha Jones en el reboot de Sex and the city, la actriz de 65 años no tiene intenciones de volver a la franquicia después de una década de un muy público pleito con Sarah Jessica Parker.

Kim Cattrall acusó a Jessica Parker de ser una "hipócrita" y "cruel" durante sus años en Sex and the City por lo que no tenía deseos de protagonizar una tercera película sobre la serie o unirse al reboot, "And Just Like That...".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!