And Just Like That de Sex and the City confirma que tendrá segunda temporada

“And Just Like That”, es la serie reboot del clásico de la televisión de los 90s, “Sex and the City”, que mostró el regreso de tres de sus cuatro personajes principales en la plataforma HBO Max. Y aunque la primera temporada tuvo opiniones divididas entre los fanáticos y los críticos, se ha confirmado que el reboot tendrá una segunda temporada.

“Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados”, dijo Michael Patrick King, productor ejecutivo de la serie, en un comunicado distribuido por HBO Max.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la segunda temporada de And Just Like That quedó en peligro después del escándalo que se desató debido a que Chris Noth, actor que interpreta a Mr. Big en la serie, fue acusado de agresiones sexuales. Sin embargo, el actor ya no aparecerá más en la producción.

¿De qué trata la serie And Just Like That?

¡ALERTA DE SPOILER! La primera temporada del reboot de Sex and the City, tuvo 10 episodios en los que las protagonistas de la historia Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Cynthia Nixon) narran cuáles son los problemas a los que se enfrentan a los 50 años de edad.

Carrie afrontó la muerte de Mr. Big, el gran amor de su vida, mientras que Miranda lidia con el amor de Che Díaz; finalmente Charlotte tiene que abrirse y comprender a su hija Rock, quien no se identifica como mujer, sino como una persona no binaria.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de And Just Like That?

Por ahora HBO Max no ha publicado la fecha exacta en la que se estrenará esta segunda parte de la serie, pero se cree que podría llegar a la pantalla en 2023, aunque por el momento, And Just Like That no ha iniciado las nuevas grabaciones.

