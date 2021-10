Ana de Armas en conversaciones para la película derivada de John Wick

El universo de John Wick es cada vez más grande y una de las estrellas en ascenso más rápido de Hollywood se está sumando a la acción. Además de una serie de televisión sobre los orígenes de The Continental , Lionsgate está trabajando en una película derivada de John Wick llamada Ballerina , sobre una joven asesina en el camino hacia la venganza.

El personaje fue objeto de burlas en John Wick: Capítulo 3 - Parabellum , y ahora será el centro de atención en su propia película, interpretada por la única Ana De Armas.

Según Deadline , De Armas está en conversaciones para interpretar a la bailarina titular. Después de robar el show en No Time to Die y Knives Out , la actriz está lista para mostrar sus habilidades de lucha al más estilo John Wick.

El director de Underworld, Len Wiseman, dirigirá De Armas en la película, con un guión de Parabellum y la escritora de Army of the Dead , Shay Hatten.

Detalles de Ana de Armas en No Time To Die

Ana de Armas estaría en una pelicula relacionada

El director de franquicia Chad Stahelski producirá Ballerina junto a Basil Iwanyk y Erica Lee. En este momento, no se sabe si Keanu Reeves o Anjelica Huston aparecerán en Ballerina, aunque no sería sorprendente ver a ninguno de los dos aparecer.

Reeves 'Wick que se presentó al personaje de Huston en busca de ayuda en Parabellum les ofreció a los fanáticos su primer vistazo a su rincón del universo asesino en constante expansión, incluida la bailarina que tendrá su propia película.

Todavía no hay muchos detalles de la historia de Ballerina en la naturaleza, pero sería seguro asumir que tiene lugar aproximadamente al mismo tiempo que las películas de John Wick. El Continental, sin embargo, actuará como una precuela, ambientada en la década de 1970 y que revelará cómo surgió el famoso hotel asesino.

"Hicimos muchos lanzamientos, y luego el equipo creativo de este pequeño y oscuro programa llamado Wayne que estaba en YouTube vino a nosotros con su opinión", dijo anteriormente el jefe de Lionsgate TV, Kevin Beggs, sobre la serie.

"Nos quedamos realmente impresionados porque resolvió un montón de problemas y fue muy emocionante, sobre una Nueva York en ruinas en la década de 1970 con una huelga de basura que ha amontonado bolsas de basura en el tercer piso de la mayoría de las casas de piedra rojiza, la mafia moviéndose en ese negocio, por lo que en Los Soprano está en el negocio del saneamiento, y otras cosas que son realmente reales como un telón de fondo interesante para explorar los orígenes de The Continentalque es famoso dentro de la franquicia de películas, el hotel del asesino en el que no puedes matar a nadie en los terrenos del hotel, pero, por supuesto, si pones un pie en el camino, eres un juego limpio, y eso se emplea con gran efecto en muchas de las tramas de las películas. . Winston, interpretado por Ian McShane, dirige todo eso".

