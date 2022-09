American Horror Story da el primer vistazo a su tan esperada nueva temporada

El anuncio ha tomado por sorpresa a los fans de la serie creada por Ryan Murphy.

American Horror Story sorprendió a los fans al publicar en sus respectivas redes sociales los nuevos visuales de la nueva temporada, la cual llevará por título New York City y será estrenada el próximo 19 de octubre por la señal de FX y a través de la plataforma HULU.

Fiel a su estilo, los visuales de la temporada 11 muestra a modelos lucir atuendos punk, lo cual nos da una pequeña idea de lo que podremos encontrar en esta nueva temporada, misma que ha demorado bastante en dar detalles de lo que se puede esperar en la trama.

Los nuevos visuales de la temporada han dejado fascinados a los fans de la serie.

Dicha situación ha hecho enfurecer a los fanáticos, quienes consideran que la producción le ha restado importancia a la serie. Incluso, hay quienes temen que el proyecto creado hace más de una década esté por llegar a su final tras diez exitosas temporadas y un spin-off.

Lo que se sabe de AHS: New York City

AHS: New York City llegará a FX en octubre próximo.

AHS: New York City contará con diez episodios, los cuales son: EP1 - ‘Something's Coming’, EP2 - ‘Thank You For Your Service’, EP 3 - ‘Smoke Signals’, EP 4 - ‘Black Out, EP 5 - ‘Bad Fortune’, EP 6 - ‘The Body’, EP 7 - ‘The Sentinel’, EP - 8 ‘Fire Island’, EP - 9 ‘Requiem 1981/1987 (Part 1) y EP - 10 ‘Réquiem 1981/1987 (Part 2).

En lo que respecto al elenco que aparecerá en esta nueva temporada, se sabe que Rebbeca Dayan, Denis O’Hare, Leslie Grossman, Billie Lourd, Russell Tovey, Isaac Cole Powell, Sandra Bernhard, Charlie Carver y Kal Penn son solo algunos de los actores que el productor Ryan Murphy ha invitado a esta tan esperada entrega.

¿Dónde ver American Horror Story?

La serie y su spin-off están disponibles de manera exclusiva en la plataforma de Star+.

American Horror Story y sus diez temporadas están disponibles de manera exclusiva en la plataforma de Star+. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, en dicha plataforma también se puede encontrar la primera temporada de American Horror Stories, el spin-off de la serie que actualmente se encuentra emitiendo nuevos episodios.

