American Crime Story: Sarah Paulson se transforma en Linda Tripp ¡Sorprendente!

Sarah Paulson ha compartido un adelanto del próximo programa de Ryan Murphy, American Crime Story: Impeachment, que revela su increíble transformación en la funcionaria estadounidense Linda Tripp.

El año pasado, se confirmó que American Crime Story regresaba para una tercera temporada titulada “Impeachment”, que documenta el escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky.

Habiendo explorado el caso de OJ Simpson y el asesinato de Gianni Versace en las dos primeras temporadas de la antología de la serie de crímenes reales, la nueva temporada se basa en los eventos cubiertos en el libro de Jeffrey Toobin de 1999 A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal. Eso casi derriba a un presidente.

El programa está siendo producido por la propia Monica, con Clive Owen en el papel del presidente Bill Clinton y Beanie Feldstein interpretando el papel de Monica Lewinsky.

Sarah, que colabora frecuentemente con Ryan, interpretará a Linda Tripp, una ex amiga de Monica que grabó en secreto conversaciones confidenciales que compartieron.

Las cintas de sus conversaciones se utilizaron más tarde como prueba en el juicio, y Bill finalmente fue acusado como presidente en diciembre de 1998.

El escándalo sexual del ex presidente Bill Clinton se llevará a la pantalla en la tercera temporada de American Crime Story/Foto: Infobae

Sarah Paulson se prepara para su nuevo personaje

La primera mirada de Sarah en el personaje de Linda, que la actriz compartió en Twitter e Instagram, la mostró con una voluminosa peluca rubia, lentes retro y una blusa gris a cuadros.

En el pie de foto, ella escribió: 'Linda. American Crime Story: Impeachment ha comenzado la fotografía principal', también etiquetando a Ryan en la publicación.

Mucha gente no podía creer la transformación absoluta de Sarah para el proyecto.“La transformación. Ya puedo sentir los premios en tus manos”, escribió una persona en Twitter. "Esta caracterización es tan perfecta, estoy tan emocionado de verte brillar en otro personaje", le dijo otra persona a la estrella de Ratched.

En Instagram, la actriz Reese Witherspoon comentó con una línea de emojis de cara de sorpresa, mientras que la estrella de Late Night Mindy Kaling comentó: “Linda Tripp es elegante”.

El actor de Orange Is The New Black, Uzo Aduba, también compartió su asombro escribiendo: “STOOOOOOPPP”'.

Hace unos días, Ryan compartió un nuevo póster para la décima temporada de American Horror Story, cuyo tema aún no se ha anunciado.

El póster presenta una imagen de primer plano de la boca de una persona, sus labios pintados de rojo y sus dientes afilados. Numerosos fanáticos han especulado que la nueva temporada podría ser sobre criaturas marinas como sirenas.

Como te relatamos en La Verdad Noticias, Ryan también compartió un póster de American Horror Stories, una próxima serie derivada con 16 episodios independientes de una hora que profundizan en los mitos, leyendas y tradiciones del terror y protagonizada por una selección de caras conocidas del elenco de AHS. ¿Crees que Sarah hará un buen trabajo en su nuevo personaje?

