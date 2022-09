Alan Tacher se une al Universo Cinematográfico de Marvel

La aparición del conductor en la serie 'She-Hulk' ha causado furor en redes sociales.

Alan Tacher se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que tuvo una pequeña participación en el episodio 4 de ‘She-Hulk’, la nueva miniserie del Universo Cinematográfico de Marvel basada en el personaje She-Hulk de Marvel Comics que se emite por Disney+.

La participación del carismático conductor en el reciente proyecto de Marvel Studios no tiene diálogos pero eso no fue impedimento para que los fanáticos mexicanos se emocionaron al ver su fotografía mientras el personaje de Jennifer Walters elegía entre la lista de galanes que la app de citas Matcher tenía para ella.

El carismático conductor hizo un pequeño cameo en la serie 'She-Hulk'.

Tal y como se esperaba, el pequeño cameo del conductor en She-Hulk no pasó desapercibido para los cibernautas y no pasó mucho tiempo para que se hiciera viral en redes sociales, logrando así que su llegada al UCM sea una de las principales noticias de la farándula mexicana.

David Zepeda hace cameo en Venom: Let There Be Carnage

Cómo que David Zepeda en Venom 2?#Venom2 pic.twitter.com/a36WxzHy5C — +JÉNN+ | BORN - SKINNY - PINK (@theheadblink) September 30, 2021

Cabe destacar que Alan Tacher no es el único famoso mexicano que ha hecho aparición en algún proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel. Recordemos que una escena post-crédito de Venom: Let There Be Carnage, estrenada en septiembre del año pasado, muestra a Tom Hardy y David Zepeda compartiendo créditos en pantalla.

En la escena vemos a Eddie Brock recostado en la cama mientras disfruta de Acorralada, una telenovela que David Zepeda y Alejandra Lazcano protagonizaron para Televisa en 2007 para luego discutir con Venom y enojarse al ver a Spider-Man en la televisión. Este cameo desató una ola de divertidos memes en redes sociales que hoy vuelven a ser virales.

Te puede interesar: Shea Couleé de RuPaul's Drag Race se une al universo de Marvel Studios

¿Cuál es la edad de Alan Tacher?

Tras un exitoso paso por Televisa y TV Azteca, el conductor migró a Estados Unidos y ahora triunfa en Univision.

Alan Tacher nació el 28 de marzo de 1971, por lo que ahora tiene 51 años de edad. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, el conductor debutó en 1995 para luego cosechar una exitosa carrera artística en Televisa y TV Azteca. En 2013 se muda a Estados Unidos y es contratado por Univision para ser parte de Despierta América.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales