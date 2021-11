Adelantan fecha de estreno de Spider-Man No Way Home en México

Con el lanzamiento del primer póster oficial Spider-Man No Way Home, se dio a conocer la nueva fecha de estreno de la cinta para México y el resto de Latinoamérica.

El tema de la nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel trae vueltas locas a las redes sociales y quienes ahora exigen ver el tan anhelado segundo trailer.

Ahora con la revelación del poster oficial, podemos ver a dos grandes villanos de las cintas producidas por Sam Raimi, es decir, a Doctor Octopus en primer plano y al Duende Verde de William Dafoe al fondo.

Nueva fecha de estreno de Spider-Man No Way Home en México

A través de redes sociales, Sony Puctures y Marvel Studios dieron a conocer la nueva fecha de estreno en la cinta del trepamuros, causando asombro entre los internautas.

“Multiverso confirmado. #SpiderMan #SinCaminoACasa exclusivamente en cines este 16 de diciembre”.

Originalmente la cinta se iba a estrenar el 17 de diciembre, es decir un día después a la fecha actual. Esto se suma a la noticia de la llegada de esta producción a China, siendo la primera de Marvel en lograrlo en 2021, pues Shang Chi, Black Widow y Eternals fueron censuradas.

Revelan póster oficial de la cinta con el ‘Duende Verde’

Junto al aviso del cambio en la fecha de estreno, Sony Pictures y Marvel Studios, compartieron en redes sociales el primer póster oficial de la tercera cinta de Spider-Man y de la que tanto se ha venido rumoreando.

En la imagen podemos ver en primer plano al Spider-Man de Tom Holland luchando contra las garras del Dr Octupus, mientras que de fondo se puede apreciar al Duende Verde y que contará con el regreso de William Dafoe.

De momento no se sabe a ciencia cierta si Tobey Maguire y Andrew Garfield harán parte de Spider-Man No Way Home, pero lo que si es un hecho, es que esta cinta promete ser un bombazo ene taquilla mundial.

