Addison Rae anunció que estará en el remake de “She's All That” ¡Increíble!

Addison Rae Easterling, la estrella de TikTok, participará en el próximo remake de la comedia romántica para adolescentes de 1999, "She’s All That".

El remake con cambio de género, será titulado "Él es todo eso", y ha estado en proceso durante años hasta que recientemente comenzó a ganar tracción nuevamente. Mark Waters, el cineasta detrás de "Mean Girls" y "Freaky Friday", está listo para dirigir el proyecto.

"She´s All That" fue protagonizada por Rachael Leigh Cook y Freddie Prinze Jr.

El remake le da un giro del siglo XXI al original, con la nueva versión siguiendo a una influencer que intenta convertir a un chico nerd en el rey del baile.

"She’s All That" se reinventa con Addison Rae

La película reinventará la trama desde la perspectiva de una adolescente, con Addison Rae asumiendo un papel inspirado en Zackary Siler de Freddie Prinze Jr. en la cinta original.

"She's All That", una versión moderna de "Pygmalion" de George Bernard Shaw y la película de 1964 "My Fair Lady", se centró en un popular deportista de preparatoria que, después de ser abandonado por su novia, intenta transformar a una de las parias nerd en la próxima reina del baile.

R. Lee Fleming, quien escribió la película de 1999, también escribirá el remake con los productores de "She’s All That", Jennifer Gibgot y Andrew Panay, en el proyecto. La pareja han trabajado juntos en el desarrollo de la película desde hace más de 20 años. Miramax, el estudio que lanzó la cinta original, también producirá la nueva versión.

“Este remake es un paso bienvenido hacia una nueva generación de narraciones de Miramax, parte de nuestra estrategia más amplia para aprovechar nuestra biblioteca existente con contenido nuevo y reinventado tanto en cine como en televisión”, dijo Bill Block, CEO de Miramax.

Addison Rae dará vida a una versión femenina del personaje de Freddie Prinze Jr.

¿Quién es Addison Rae?

Addison Rae tiene más de 58 millones de seguidores en TikTok, lo que la convierte en la segunda persona más seguida en la plataforma de redes sociales.

Después de que su popularidad en la aplicación se disparara, la joven de 19 años se mudó a Los Ángeles y firmó con la agencia de talentos WME. Un informe reciente de Forbes estimó que Addison Rae es la TikToker mejor pagado, acumulando $ 5 millones el año pasado de varios acuerdos de patrocinio.

Su casting en el remake de "She’s All That", convierte a Addison Rae en una de las primeras estrellas de TikTok en actuar en una película de estudio importante.

¿Qué te parece el remake de "She’s All That" con Addison Rae? Dinos en los comentarios si el proyecto llama tu atención.