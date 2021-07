Actriz de Game of Thrones se sincera sobre controversial muerte de su personaje

Nathalie Emmanuel está promocionando actualmente su nueva película F9, que marca su tercera entrada en la franquicia. Sin embargo, antes de que la conocieran como Ramsey, la gente la conocía como Missandei de Game of Thrones.

Como tantos personajes de la icónica serie de HBO, Missandei no sobrevivió a la última temporada. Su muerte golpeó duramente a los fanáticos, especialmente porque ella era la única mujer de color de Game of Thrones.

Durante una charla reciente con Vogue, Nathalie Emmanuel, a quien se le ofrecieron desnudos después de la serie, habló sobre la controversia que rodea la muerte de su personaje.

Emmanuel habla de muerte de Missandei y GoT

Muerte de Missandei enojó a fans de la serie de HBO

"Cuando supe que Missandei iba a morir, supe que, como la única mujer de color en el programa, sabía que la gente sentiría su pérdida [...] porque ella también es muy amable, buen personaje. No estaba anticipando, el tamaño de la reacción", compartió.

"Realmente provocó una conversación sobre, cuando hagamos estos programas en el futuro, cuando hagamos el casting [...] ¿tenemos que tener a una sola persona (de color)? ¿Hay espacio para más de nosotros? Creo que la respuesta es sí".

Como te revelamos en La Verdad Noticias, durante otra charla reciente con el podcast, Make It Reign de Josh Smith (a través del New York Post), Emmanuel reveló cómo sus escenas de desnudos en Game of Thrones han afectado su carrera desde entonces.

"Cuando hice Game of Thrones, acepté ciertas escenas de desnudos o desnudez dentro del programa. Y la percepción de otros proyectos, cuando el papel requería desnudez, de que estaba abierto a hacer cualquier cosa porque lo hice en ese programa".

"Lo que la gente no se dio cuenta es que acepté términos y cosas específicas para ese proyecto en particular, y eso no se aplica necesariamente a todos los proyectos", agregó la actriz al hablar sobre la que fue la serie más descargada ilegalmente.

"Francamente, si alguien dijera, 'Bueno, necesitamos esta desnudez', yo diría, 'Bueno, muchas gracias, aprecio tu interés, pero eso no es lo que siento que es necesario para esta parte y es un diferencias de opinión y diferencias creativas y eso está bien'".

Los spin- off de Game of Thrones

"House of the Dragon" será el primer spin-off de GoT

Tras el controversial final de Game of Thrones, la cadena televisiva anunció 4 series spin-off para la franquicia siendo la más esperada "House of Dragon" sobre la familia Targaryen, seguido de Game of Thrones: The 9 Boyages, Flea Botton y 10,000 Ships.

Desde el 2020 HBO comenzó el casting para "House of Dragon" cuyo estreno está programado para el 1° de enero del 2022, dando inicio a la serie de spin-off de Game of Thrones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!