Actor de 'Bridgerton' comparte increíbles fotos de la serie de Netflix

La segunda temporada del drama de Netflix seguirá la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar a su vizcondesa. Luke Newton, quien interpreta al hermano menor de los 'Bridgerton,' Colin, compartió fotos de la filmación de la primera temporada del popular programa.

El actor publicó una serie de fotos detrás de escena en su Instagram que lo mostraban a él y a sus coprotagonistas vestidos para filmar la pieza de época en Londres.

En la primera toma, se ve a Newton y Jonathan Bailey, que interpreta al hermano mayor de Newton en la pantalla, Lord Anthony Bridgerton, hablando entre ellos a caballo.

La siguiente foto muestra a Bailey y su hermano ficticio Luke Thompson, quien interpreta a Benedict Bridgerton, relajándose juntos en el set.

Fotos son de la primera temporada de 'Bridgerton'

"Los chicos están de vuelta en la ciudad", escribió Newton, de 24 años, en la publicación, y luego agregó los hashtags "#throwback" y "# season1" después de que muchos confundieran las imágenes con la filmación de la segunda temporada del programa.

La segunda temporada del drama de Netflix estará basada en la secuela de la serie romántica de Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me, que sigue la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar a su vizcondesa.

El mes pasado, se confirmó que Netflix eligió a Simone Ashley como Kate Sharma, el interés amoroso del hermano mayor de Bridgerton, en la próxima temporada.

La descripción oficial del personaje de Kate dice: "Recién llegada a Londres, Kate es una joven inteligente y testaruda que no soporta a los tontos, incluido Anthony Bridgerton".

En la novela, el personaje de Ashley se llama Kate Sheffield. Sin embargo, el equipo creativo del programa decidió previamente que su familia sería de ascendencia india y cambió su apellido.

Kate Sheffield y Lord Anthony Bridgerton.

El creador y showrunner Chris Van Dusen y los productores ejecutivos Shonda Rhimes y Betsy Beers eligieron elegir a varios de los papeles principales, que son blancos en las novelas, como personajes negros, incluido el duque de Hastings, Lady Danbury (Andoh) y la reina Charlotte (Golda Rosheuvel).

Como La Verdad Noticias informó, Netflix anunció planes para una segunda temporada de la serie en enero, menos de un mes después del estreno del programa en la red de transmisión.

La serie 'Bridgerton' fue uno de los proyectos largamente esperados de Rhimes como parte del acuerdo de ocho programas que hizo con Netflix en 2017.

