Across The Spider-Verse: Fecha de lanzamiento

El acertadamente titulado "Spider-Man" presentó a los cinéfilos convencionales a Peter Parker y sus increíbles habilidades para trepar paredes y lanzar telarañas de una manera enorme, preparando el escenario para que Andrew Garfield y Tom Holland le dieran su propio giro al personaje a lo largo de los años. lo que siguió. Sin embargo, como los fanáticos de Marvel Comics saben muy bien en este momento, Peter no es la única persona en todo el multiverso que está imbuida de habilidades de araña. Por lo tanto, ¿por qué una versión de él en vivo debería tener toda la diversión en el cine?

Para refrescar sus ofertas cinematográficas centradas en Marvel, Sony Pictures lanzó la película animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse" en 2018. Se centró en un niño de Brooklyn, Nueva York, llamado Miles Morales (Shameik Moore). , quien termina convirtiéndose en el nuevo Spider-Man después de que Peter Parker (Chris Pine) de su universo muere. Afortunadamente, una calamidad que chocó con la realidad trajo a su mundo a una multitud de personas araña más experimentadas que lo ayudaron a aprovechar sus poderes y derrotar al villano Kingpin (Liev Schreiber). Entre su sólida historia, estilo artístico único y excelente actuación de voz, "Into the Spider-Verse" se convirtió, como era de esperar, en un éxito financiero y crítico .

Naturalmente, Sony no ha ignorado este éxito rotundo. Más contenido de "Spider-Verse" está en camino, aunque esta actualización reciente de su primera secuela, "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte 1)", es menos que alentadora.

Across The Spider-Verse ha sufrido otro retraso

Antes de que "Spider-Man: Into the Spider-Verse" llegara a la pantalla grande, se corrió la voz de que ya había planes en marcha para una secuela (a través de The Hollywood Reporter ). Alrededor de un año después, en noviembre de 2019, la continuación recibió una fecha de lanzamiento del 8 de abril de 2022 , aunque, en abril de 2020, la pandemia de COVID-19 descartó por la fuerza ese plan. Sin otra opción, Sony retrasó la película hasta el 7 de octubre de 2022 , donde ha permanecido desde entonces. Lamentablemente, al igual que el anterior, esta fecha de lanzamiento ahora también es una causa perdida.

Como lo reveló Variety el 20 de abril de 2022, "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte 1)", ahora rebautizado simplemente como "Spider-Man: Across the Spider-Verse", se ha trasladado al 2 de junio de 2023. Mientras tanto , la tercera película de la franquicia ha ocupado el lugar del 29 de marzo de 2024, y la entrada del Universo Spider-Man de Sony, "Madame Web", tiene como objetivo debutar el 7 de julio de 2023. Al momento de escribir este artículo, Sony aún tiene que comentar sobre este cambio, pero sin embargo, todo lo que podemos hacer es esperar que sea el retraso final que sufrirá "Across the Spider-Verse".

Es una pena que la espera se alargue aún más para "Spider-Man: Across the Spider-Verse", pero si es la mitad de buena que su predecesora, al menos valdrá la pena la espera prolongada.

