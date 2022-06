¿A qué hora se lanza "Pete Davidson Presents: The Best Friends" en Netflix?

Pete Davidson regresa a Netflix con un nuevo programa de comedia este 13 de junio, y trae a sus “mejores amigos” al escenario para una noche de risas y más risas con el comediante más divertido del momento.

En el nuevo “Netflix es una broma” especial de comedia, Pete Davidson presenta: Los mejores amigos, la ex estrella del programa Saturday Night Live, que actualmente está saliendo con una de las mujeres más reconocidas del mundo, Kim Kardashian, se burla de su “año extraño”, su incómoda “foto bomba” de Steph Curry y bromea sobre los salvajes “rumores”.

La sinopsis oficial promocionada por la plataforma Netflix, dice: “Pete Davidson bromea sobre los rumores, los viajes en avión gratis y su año muy extraño mientras invita a sus amigos al escenario para una noche de comedia y música”.

¿Qué comediantes participan junto a Pete Davidson?

La Verdad Noticias informa que el especial del comediante Pete Davidson incluyó presentaciones de cómicos como Giulio Gallarotti, Neko White, Carly Aquilino, Joey Gay, Derek Gaines, Jordan Rock y Dave Sirus.

Si tienes curiosidad por saber a qué hora “Pete Davidson Presents: The Best Friends” estará disponible para transmitir vía Netflix, entonces sigue leyendo porque tenemos toda la información que necesitas para que no te lo pierdas.

¿A qué hora sale el nuevo programa de Pete Davidson en Netflix?

Cuando se trata de programas y películas originales de Netflix, tienden a continuar el mismo patrón de lanzamiento. Esto normalmente ve programas y películas lanzadas a las 12:01 AMPST/03:01 AMET.

Debido a que el especial de comedia de Pete Davidson se grabó en el reciente festival de “Netflix Is A Joke, nos inclinamos a creer que este cronograma de lanzamiento también se aplicaría a “Pete Davidson presenta: Los mejores amigos”.

Con los usuarios de Netflix repartidos por todo el mundo, los tiempos de lanzamiento pueden parecer diferentes para ti dependiendo del lugar geográfico donde te encuentres. A continuación, seleccionamos una lista que informa a partir de qué hora puedes esperar el nuevo especial del joven Pete Davidson para verlo en tu propia zona horaria.

Hawái: 9:00 p. m. HST el domingo 12 de junio

Alaska: 11:00 pm AKDT el domingo 12 de junio

Costa oeste de los EE.UU.: 12:00 a. m. PT del lunes 13 de junio

Hora de la montaña de los EE. UU.: 2:00 am MT del lunes 13 de junio

Medio oeste de los EE.UU.: 2:00 a. m. CT del lunes 13 de junio

Costa este de los EE.UU.: 3:00 am ET del lunes 13 de junio

Brasil: 4:00 am BRT el lunes 13 de junio

Inglaterra: 8:00 am GMT del lunes 13 de junio

Francia: 8:00 am CEST del lunes 13 de junio

Alemania: 8:00 am CEST del lunes 13 de junio

Italia: 8:00 am CEST del lunes 13 de junio

España: 8:00 am CEST del lunes 13 de junio

Israel: 9:00 am IDT del lunes 13 de junio

Sudáfrica: 9:00 am SAST del lunes 13 de junio

Dubái, EAU: 11:00 GST del lunes 13 de junio

India: 12:30 p. m. IST del lunes 13 de junio

Corea del Sur: 4:00 p. m. KST del lunes 13 de junio

Japón: 4:00 p. m. KST del lunes 13 de junio

Sydney, Australia: 5:00 p. m. AEST del lunes 13 de junio

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.