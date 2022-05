8 cosas que podrían vincular a 'Moon Knight' con el MCU más amplio

Los primeros cuatro episodios han establecido firmemente la serie como un estudio de personajes (y, si se le cree a Isaac , el primero legítimo desde Iron Man ). Tan rica es la exploración de la psique del protagonista que la serie probablemente podría tener diez o doce episodios si Kevin Feige quisiera.

Sea como fuere, este es el MCU , donde cada película y serie de transmisión está conectada a una narrativa general. Aunque Moon Knight es principalmente algo propio, contiene detalles que significan conexiones con otras propiedades de MCU. Algunos de estos detalles son claros como el día, mientras que otros son más sutiles que un escarabajo que se escabulle por las arenas del Sahara.

"Hay caos en ti"

A diferencia de los episodios de estreno de otras series de MCU, el episodio 1 de Moon Knight no mostró, mencionó explícitamente ni insinuó en broma los principales eventos de la línea de tiempo principal de MCU. No hubo ningún reconocimiento a Thanos, Blip o la gallarda posición de los Vengadores para salvar la Tierra. Moon Knight parecía estar operando en su propio bolsillo de la MCU … excepto por un poco de diálogo en la nariz.

Cuando Arthur Harrow ( Ethan Hawke ) canaliza el poder de Ammit para juzgar a Steven Grant, se da cuenta de que está lidiando con algo más que un extraño acento británico. Atónito por lo que le muestra su tatuaje de escamas, le dice a Steven: "Hay caos en ti". Por supuesto, las coincidencias en el MCU son tan raras como los hipopótamos de juguete de una tienda de regalos. ¿Se puede atribuir la condición de Steven/Marc al funcionamiento de la Magia del Caos, la misma magia que atraviesa a la enigmática Bruja Escarlata ?

Sobre ese autobús de dos pisos...

Si bien la serie tiene similitudes temáticas y vínculos potenciales con otras propiedades de MCU, la primera conexión externa resultó ser, entre todas las cosas, un anuncio en un autobús. En el episodio 2, cuando el Sr. Knight se enfrenta a un chacal convocado por Harrow, se puede ver un autobús rojo de dos pisos en el fondo. Una mirada más cercana al autobús muestra un cartel del Consejo Global de Repatriación con el lema "Reuniéndolo con su media naranja".

El GRC, por supuesto, se mencionó por primera vez en The Falcon and the Winter Soldier de 2021 . Establecido a raíz de The Blip, el GRC tiene como objetivo extender la asistencia a los refugiados que fueron desplazados de sus trabajos y hogares después de que resurgiera la mitad de la población de la Tierra. Marc Spector no parece ser un beneficiario del GRC, pero al menos parece estar en el mismo universo que Sam Wilson y el resto de los Vengadores .

¿Alguien puede recomendar a Marc?

Hasta ahora, Moon Knight no ha retrocedido en términos de explorar las circunstancias del trastorno de identidad disociativo. La actuación dedicada de Oscar Isaac nos da una idea de las preguntas y luchas que enfrenta un individuo con esta condición. De acuerdo con esto, a Steven se le asegura una y otra vez, por Layla ( May Calamawy ) e incluso su alter ego Marc, que no está solo en esta aventura.

La serie deja claro que el protagonista necesita ayuda. Afortunadamente para él, hay personajes en el MCU que se han enfrentado a problemas similares. El ejemplo más reciente es Bucky Barnes, quien superó la programación de Hydra gracias al manejo experto de los wakandanos. Además, cada justa entre Marc y Steven se remonta a la pasada lucha de poder entre Bruce Banner y Hulk. ¿Hay alguna forma de que Marc obtenga la dirección del Sr. Barnes o el número del Dr. Banner?

¿De dónde vienen esos chacales?

Pocos dirían que Arthur Harrow es el personaje más espeluznante del MCU hasta la fecha. Como se ve en sus tratos con Marc y Layla, la calma de Harrow es inquietante y su lengua es suave como la piel de una serpiente resbaladiza. Por supuesto, su "diplomacia" tiene límites; cuando se hace evidente que es necesario ejercer la fuerza, usa su bastón para convocar feroces chacales desde algún portal místico.

¿Dónde exactamente está conectado este portal? Pues su tono morado recuerda a la magia oscura que esgrime Agatha Harkness en WandaVision . Quizás la magia malévola de Agatha es similar a los hechizos despiadados de Harrow. También es posible que Harrow obtenga energía de la Dimensión Oscura. Después de todo, Dormammu no siente ningún amor por el reino habitado por el Doctor que lo burló...

De mercenarios y agentes libres

Cuando Marc Spector irrumpió en escena al final del episodio 1, los espectadores descubrieron que este era un tipo con el que no debían meterse. Con cada puñetazo lanzado al chacal de Harrow, había un cierto grado de ferocidad que solo podría haber sido criado a partir de años de misiones sangrientas. Además, el episodio 3 mostró a Marc en la búsqueda implacable de una pista sobre el paradero de Harrow; con toda probabilidad, también ha perseguido a objetivos de alto perfil en el pasado.

Un mercenario tan competente como Marc seguramente habría llamado la atención de grupos que podrían usar su conjunto de habilidades. ¿Marc alguna vez fue reclutado por Hydra, SHIELD o los Diez Anillos? ¿Podría haberse cruzado con otros asesinos talentosos como Killmonger o Ronin? Ahora, esas son algunas interacciones interesantes que aún pueden explorarse.

Érase una vez en Asia...

Además del anuncio del autobús en el episodio 2, solo ha habido otra conexión explícita entre Moon Knight y el MCU más amplio. Este detalle surgió en el episodio 3, cuando Marc y Layla visitan la lujosa residencia de Anton Mogart (el difunto Gaspard Ulliel ). En esta escena, son recibidos calurosamente por el guardaespaldas de Anton, Bek ( Loic Mabanza ), quien está seguro de que Anton y Layla tienen "mucho de qué hablar" después de su paso por Madripoor.

La pregunta es, ¿qué podría haber pasado entre Layla y Anton en el paraíso del crimen de la MCU? Basado en la reacción decepcionada de Anton después de que se rompiera la tapadera de Marc, él y Layla tuvieron un desacuerdo que no habían resuelto por completo. ¿Qué antigüedades preciosas podrían haber causado su pelea? ¿Y alguno de ellos está alineado con Sharon Carter, quien se reveló como la Power Broker de Madripoor?

Un consenso divino

En el episodio 3, Khonshu (con la voz de F. Murray Abraham ) toma medidas drásticas para convocar al consejo de dioses egipcios conocido como la Enéada. Durante esta reunión improvisada, el dios Osiris habla a través de su avatar ( Khalid Abdalla ) para expresar su descontento por las acciones conspicuas de Khonshu. Para poner esto en contexto, Osiris le recuerda a Khonshu, a través de su avatar Marc, su acuerdo anterior de no intervenir en los asuntos de la humanidad.

Este acuerdo tiene un extraño parecido con un punto importante de la trama en Eternals de 2021 . En esa película, los Celestiales prohibieron al equipo de Ajak ( Salma Hayek ) entrometerse en el conflicto humano (con la participación de Deviant como la única excepción). ¿Hubo algún tipo de consenso entre seres superiores como Arishem, Esón y las deidades egipcias, que podrían haber sido los mismos Celestiales? Además, ¿es posible que los asgardianos (que también fueron adorados como dioses por una civilización pasada) también estuvieran sujetos a este contrato?

Finalmente, algunos amigos

Aunque Steven Grant era un colega respetado y un ser humano decente, nunca se le mostró pasando el rato con una camarilla de compañeros que lo amaban. Aparentemente, no pudo encontrar a nadie en el museo que pudiera entablar una animada conversación sobre la historia de Egipto. Si Gus, el pez dorado, pudiera hablar, ¡quizás la existencia de Steven sería más emocionante!

Pensándolo bien, tal vez podría haberse topado con un compañero entusiasta de la historia en un pub en algún lugar de Londres. Dane Whitman de Kit Harrington, el futuro Caballero Negro, ejerce su oficio en la misma ciudad, y es posible que Steven ya lo haya involucrado en un debate borracho sobre las pirámides de Egipto.

Y, al igual que el profesor Whitman en la escena de los créditos finales de Eternals , Steven eventualmente podría ser visitado por cierto cazador de vampiros que está reuniendo un equipo de respuesta sobrenatural.

