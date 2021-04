8 Nuevos estrenos en películas para ver este mes de abril

Abril es el mes con más estrenos de películas hasta el momento, con todos los ojos puestos en las nuevas serie de ciencia ficción y fantasía que llegará a las plataformas de transmisión este mes los estrenos de películas no se podían quedar atrás.

El mes de abril no solo promete generar mucho calor, si no también traer títulos de transmisión originales y estrenos teatrales en camino. La Verdad Noticias tiene todo lo que los fanáticos de la ciencia ficción y la fantasía tienen para ver en abril.

Estrenos de películas en abril 2021:

'Stowaway'

Es una película original de Netflix.

La película original de Netflix cuenta la historia de un ingeniero de soporte de lanzamiento que accidentalmente se encuentra atrapado a bordo de una nave espacial con destino a Marte.

Con un sistema de soporte vital defectuoso y solo suficiente oxígeno para garantizar que el grupo de tres personas previsto originalmente llegue a salvo a su destino, la tripulación debe lidiar con lo que significa un cuerpo extra y cuánto vale una misión de investigación.

Esta película promete una historia emocionalmente convincente, aunque ligeramente inverosímil, centrada en la ética de la elección y el intercambio de recursos en el estrecho aislamiento del espacio.

Sin embargo, si la premisa de esconderse en una nave espacial parece no engancharte, la película también promete explorar la interesante e intrincada dinámica humana de los espacios cercanos de la nave.

El problema de la elección pesa mucho en la película, desde la pérdida de elección del polizón titular para estar en la nave espacial hasta las decisiones de la tripulación sobre cómo proceder con su misión, y promete contar una historia única de supervivencia.

Dirigida y coescrita por Joe Penna, Stowaway está protagonizada por Daniel Dae Kim, Anna Kendrick, Toni Collette y Shamier Anderson. La película llega a Netflix el 22 de abril.

'Voyagers'

Película que promete dejar muchas preguntas abiertas sobre la humanidad.

'Voyagers' sigue a una tripulación de 30 adolescentes a bordo de una misión espacial multigeneracional diseñada para encontrar y repoblar un planeta para permitir la continuación de la vida humana.

Para permitir este esfuerzo desgarrador, la tripulación ha sido diseñada y entrenada para reprimir el comportamiento instintivo y permitir que prevalezca la lógica y su misión.

Sin embargo, cuando la tripulación se da cuenta de su manipulación, ignora sus órdenes a favor de experimentar la amplia gama de emociones que se les oculta, lo que conduce a una situación que pone en riesgo sus vidas y posiblemente el futuro de la especie.

Si Stowaway cuestiona la importancia de la elección, 'Voyagers' cuestiona la esencia misma de la humanidad.

Criados para negar las emociones y pasiones que han definido a la humanidad durante milenios, los miembros de la tripulación a bordo de la nave espacial convertida en arca descubren que estos rasgos verdaderamente humanos son tanto placer como amenaza.

Explorar la importancia de estas experiencias humanas le da a los Voyager un aire inquietante que sugiere un verdadero thriller de película.

Escrita y dirigida por Neil Burger, Voyagers está protagonizada por Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead y Colin Farrell. La película llega a los cines el 9 de abril.

'Mortal Kombat'

'Mortal Kombat' y su inquietante estreno.

La adaptación cinematográfica de un querido videojuego de lucha, 'Mortal Kombat' sigue a un luchador de MMA humano decaído mientras se entera de su destino de defender la Tierra de las fuerzas de Outworld con un equipo de luchadores sobrehumanos.

Mientras un clan de asesinos sobrenaturales lo busca y pone en peligro a su familia, él y su equipo deben patear traseros para asegurar su supervivencia.

Mientras que el juego y la película se centran en las secuencias de acción, ver al luchador favorito de los fanáticos Sub-Zero congelar la sangre en una espada muestra un tipo de magia deliciosamente violenta.

Parece como si la película se tomara en serio su tradición fantástica, apoyándose en las épicas apuestas de la batalla y la construcción del mundo que permite a las personas blandir fuego y hielo o brazos robóticos.

Con un énfasis en las artes marciales que son fieles a los orígenes de los videojuegos de la película, Mortal Kombat promete ser un juego fantástico y sangriento.

Dirigida por Simon McQuoid y producida por James Wan, Mortal Kombat está protagonizada por Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Max Huang, Sisi Stringer, Matilda Kimber y Laura Brent. La película llega a los cines y a HBO Max el 23 de abril.

'The Legend of Hei'

Esta película se estreno originalmente en 2019.

Cuando el espíritu felino Luo-Xiao Hei pierde su hogar debido a la deforestación provocada por los humanos, emprende un viaje para encontrar uno nuevo que le presente a otros espíritus desplazados en busca de venganza.

'The Legend of Hei' sigue a Hei mientras aprende el costo ecológico de la acción humana y la importancia de formarse sus propias opiniones.

La película es una conmovedora historia de fantasía animada que aborda temas de desplazamiento y ecología, envuelta en un lindo paquete de gatitos. La película se estrenó originalmente en China en 2019, donde fue un éxito financiero.

Con su popularidad en China y la atención prestada a un lanzamiento auténtico en los EE. UU., The Legend of Hei podría ser el FernGully de esta generación.

Dirigida por Zhang Ping (MTJJ), The Legend of Hei cuenta con un elenco de voces en inglés de Emi Lo, Aleks Le, Howard Wang, Kaiji Tang, Caleb Yen y Suzie Yeung. La película llegará en formato digital el 20 de abril.

'Thunder Force'

'Thunder Force' llegará próximamente a Netflix.

Mientras Marvel lidia con su propio súper suero en The Falcon and the Winter Soldier, Netflix pregunta qué pasaría si la capacidad de convertirse en un superhéroe cayera en manos del grupo demográfico más fuerte: las mujeres de mediana edad.

En 'Thunder Force', dos mujeres se unen para luchar contra una marea creciente de villanos.

Si bien esta salida de Netflix está pisando terreno familiar con una versión cómica del género de superhéroes, al menos tiene las agallas para mostrar al público un nuevo tipo de heroína fuerte y promete una o dos risas en el camino.

Dirigida y escrita por Ben Falcone, Thunder Force está protagonizada por Melissa McCarthy y Octavia Spencer. La película llega a Netflix el 9 de abril.

'New Gods: Nezha Reborn'

Basada en la historia del Dios Nezha.

Un recuento steampunk animado de la novela Investidura de los dioses, nuevos dioses: Nezha Reborn cuenta la historia de la reencarnación del dios Nezha tres mil años después de su famosa batalla con el mar.

Pero esta nueva versión enfrenta el desafío de aprender a dominar sus poderes mientras lucha contra los viejos rencores del dios.

New Gods: Nezha Reborn promete diversión cyberpunk mezclada con mitología antigua y una gran cantidad de autos y bicicletas veloces.

Esta dirigida por Ji Zhao y protagonizada por Yang Tianxiang, Zhang He, Xuan Xiaoming, Li Shimeng, Zhu Ke'er, Ling Zhenhe y Gao Zengzhi. La película llega a Netflix el 12 de abril.

'The soul'

Película llena de un drama muy oscuro.

Ambientada en un futuro tecnológico cercano, 'The Soul' combina ciencia ficción y fantasía oculta en un drama criminal descarnado.

Mientras se investiga un asesinato, se descubren secretos familiares que sugieren una historia mucho más siniestra bajo la superficie.

El alma promete suspenso y emoción mientras explora la naturaleza de las relaciones humanas y los extremos que la gente puede llegar por amor.

Dirigida y escrita por Wei-Hao Cheng, The Soul está protagonizada por Chang Chen, Janine Chang, Sun An-ke y Christopher Lee. La película llega a Netflix el 14 de abril.

'The Mitchells vs. the Machines'

Película infantil que llega el Día del Niño.

'The Mitchells vs. the Machines' cuenta la historia de una familia que lucha por unirse en un viaje por carretera a través del país que se ve interrumpido por el apocalipsis de los robots predicho hace mucho tiempo.

La familia Mitchell debe aprender a trabajar unida y dejar de lado sus problemas para acabar con la tecnología rebelde y salvar el mundo.

Esta función animada de Netflix presenta una historia de la mayoría de edad de la unión familiar utilizando un telón de fondo de tecnología maligna que abarca desde lavadoras que causan carnicerías hasta el gigante Furby, que realmente induce a una pesadilla.

The Mitchells vs. the Machines promete diversión de ciencia ficción para todas las edades, con una dosis de conexión humana reconfortante para arrancar.

Dirigida y escrita por Michael Rianda y Jeff Rowe, The Mitchells vs. the Machines está protagonizada por Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Mike Rianda y Eric André. La película llega a Netflix el 30 de abril.

