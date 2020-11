8 Hechos DIVERTIDOS de 'Peppa Pig' para sorprender a tus hijos

Peppa Pig es una serie británica y parte de la comedia la convierte en una caricatura infantil entretenida para los adultos que la ven junto a sus hijos. Peppa, su hermano pequeño George, Mamá cerdita y Papá cerdito forman los cuatro fabulosos personajes principales, al igual que varios amigos adicionales.

Peppa Pig es para los niños como los Beatles para las mujeres en los años 60, y si eres el padre de un niño de entre 1 y 6 años, puedes verificarlo.

Todos los personajes de Pepa Pig

Entonces, si bien tener un programa dirigido a niños pequeños que sea levemente entretenido para mamá y papá en casa, es bastante bueno, hay más en el programa que se ve a simple vista. La Verdad Noticias te trae un desglose de algunos de los hechos más divertidos de Peppa Pig.

Los creadores de Peppa Pig eran amigos desempleados

A dos animadores sin trabajo, Neville Astley y Mark Baker, se les ocurrió la idea del lechón británico, pero no fue hasta que contrataron a su amigo, Phil Davies, como productor, que se encaminaron a pedir prestado el dinero que necesitarían para que Peppa Pig despegara.

Neville Astley, Mark Baker y Phil Davies

Peppa Pig es Moby Dick de la BBC

La BBC es enorme, pero podría haber sido aún más grande si hubieran dicho que sí a transmitir Peppa Pig. En cambio, volvieron la nariz hacia el cerdito que pudo, y allí comenzó el mayor error de su largo tiempo corriendo. Un año después de su emisión en mayo de 2004, ganó un BAFTA y la mercadería se vendió por una suma de 1,5 millones de dólares.

Peppa Pig está prohibido en Australia

Si aún no lo sabías, Papá cerdito es una especie de fiasco. Tiene buenas intenciones, pero simplemente no da los mejores consejos ni hace las cosas bien. En un episodio sobre arañas, Papá cerdito intenta tranquilizar a Peppa y le dice que son bastante inofensivas y que no pueden hacerte daño.

No es un consejo horrible, pero en Australia este consejo haría que te matara la misma araña a la que no tienes miedo. Entonces, dado que este episodio sobre los rastreadores espeluznantes de ocho patas fue realmente perjudicial para los niños de Australia, tuvo que ser prohibido.

Peppa Pig esta prohibida en Australia

Demandan a los creadores de Peppa Pig por el personaje de la cabra

La cabra en realidad no se llamaba así por Gabriela Capra, pero el personaje Gabriela cabra hizo que los amigos y familiares de la mujer se burlaran de ella y eso era más de lo que podía manejar.

Verá, en italiano, Capra significa cabra, por lo que la mujer fue objeto de burlas y, como resultado, fue demandada. Solo demuestra que con un gran estrellato, vienen grandes dolores.

Personaje de Gabriela cabra.

Los episodios anteriores de Peppa Pig se editaron más tarde

A pesar de que Peppa es un cerdo, los niños que ven la caricatura tienen una asombrosa habilidad para relacionarse con ella y sus amigos, y no solo manteniendo su habitación como una pocilga.

Los episodios anteriores de Peppa Pig mostraban a un personaje conduciendo en automóviles sin cinturones de seguridad y montando bicicletas sin casco. Considerados irresponsables, y después de varias quejas de los padres, los programas fueron reeditados para incluir a los animales con cinturones de seguridad y cascos para protección.

Algunas escenas fueron editadas en Peppa Pig.

La señorita conejo recibió un premio de la Reina

Para que los niños participaran en las celebraciones del Jubileo de Diamante de Queens en junio de 2012, el programa tuvo un episodio en el que la reina Isabel le dio a la señorita conejo, un personaje que lleva muchos sombreros profesionales en el programa, el premio de la Reina para la industria.

Sabes que eres una estrella cuando la Reina ve tu programa con sus nietos.

Peppa Salta Charcos En Un Sello Postal Británico Oficial

En 2012 y junto con el clásico británico Paddington Bear y Bob the Builder, Peppa Pig se agregó a los sellos postales de los países. Es un gran honor para un cerdo amante de los charcos, ¿no crees?

Peppa Pig saltando un charco de lodo

TE PUEDE INTERESAR: Peppa Pig cambia a su actriz de voz ¡Ahora le dará vida una fan de la serie!

La misma actriz expresó Peppa Pig durante 13 años

Desde que tenía 6 años, Harley Bird le ha prestado su voz a Peppa Pig, pero ahora será reemplazada por una voz más joven. Bird, quien prestó su voz a Peppa en el episodio 185 y ganó un BAFTA por su trabajo, continuará actuando y habla con cariño de su época como Peppa. La nueva actriz de doblaje del amado cerdo será Amelie Bea Smith.