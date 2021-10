Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy volverán a interpretar sus papeles como las hermanas Sanderson y estas son 6 cosas que debes saber sobre Hocus Pocus 2, la secuela del clásico de Disney de Halloween.

Disney confirmó que la secuela de "Hocus Pocus" estaba en proceso en diciembre de 2020

Disney confirmó la secuela a finales de 2020.

"Llegando exclusivamente a @DisneyPlus está Hocus Pocus 2, la espeluznante secuela del clásico de Halloween de 1993", tuiteó Disney el 10 de diciembre.

La película original, que se estrenó en 1993, tiene lugar en Salem, Massachusetts, y sigue a las tres brujas Sanderson. En la noche de Halloween, las hermanas vuelven a la vida gracias a un adolescente local que acaba de mudarse a la ciudad.

Las brujas intentan volverse inmortales usando magia en los niños de la ciudad y la gente local, pero son frustradas por el adolescente, su hermana menor, su compañero de clase convertido en interés amoroso y un gato parlante que fue víctima de la malvada magia de las Sanderson hace cientos de años.

Las tres actrices originales que interpretaron a las hermanas Sanderson volverán a sus papeles

Después de que Disney anunció oficialmente que vendría la secuela, Sarah Jessica Parker confirmó en Instagram que ella y sus compañeras estrellas Bette Midler y Kathy Najimy volverían a interpretar sus papeles como las hermanas Sanderson.

En la película original, Parker interpretó a la hermana infantil y tonta Sarah Sanderson, Midler interpretó a la líder del aquelarre Winifred Sanderson y Najimy interpretó a la bruja derecha de Winifred, Mary Sanderson.

Según los informes, la secuela se lanzará en el otoño de 2022

La secuela del clásico de Disney llegará presuntamente en 2022.

"¡Sistaaaahs! Han pasado 300 años ... ¡Pero estamos DE REGRESO! # HocusPocus2 llega en el otoño de 2022 en @DisneyPlus", tuiteó Bette Midler en mayo de 2021.

"Hocus Pocus 2" estaba previamente programada para ser dirigida por Adam Shankman, pero ahora está en manos de la directora de "27 vestidos", Anne Fletcher

Hocus Pocus 2 estrenó directora tras problemas de calendario.

Hocus Pocus 2 estaba a cargo de Adam Shankman es mejor conocido por dirigir la adaptación cinematográfica de 2007 de "Hairspray", "A Walk to Remember" y la próxima secuela de "Enchanted", titulada "Disenchanted".

En mayo de 2020, Shankman anunció que ya no sería parte del proyecto, citando conflictos de programación.

"A pesar de lo desconsolado que estoy porque no podré dirigir a mis amigas Bette, Sarah Jessica y Kathy en lo que seguramente será un gran evento para Disney+ debido a conflictos de programación, no podría estar más complacido de entregar las riendas a Anne [Fletcher], quien ha traído tanta risa y alegría a la vida de las personas con su trabajo anterior ", dijo Shankman en un comunicado, según The Hollywood Reporter.

Fletcher le dijo a Digital Spy que estaba "muy agradecida" de ser parte de la película.

"Ahora más que nunca, la gente necesita reír. Deberíamos reírnos todos los días, y hay mucha diversión con estas tres mujeres increíbles interpretando personajes deliciosos de una película tan querida", dijo en el comunicado.

Se sabe muy poco sobre la trama de la película, pero sí sabemos cómo las brujas Sanderson regresan al mundo de los mortales

En esta ocasión serán tres mujeres jóvenes quienes despierten de nuevo a las brujas.

La sinopsis de la secuela de Hocus Pocus en IMDb dice: "Tres mujeres jóvenes traen accidentalmente a las Hermanas Sanderson a la Salem actual y deben descubrir cómo evitar que las brujas hambrientas de niños causen un nuevo tipo de estragos en el mundo".

Las estrellas de la película se incorporaron inmediatamente a la nueva trama, dijo Midler.

"Nos presentaron un esquema, y después de que nos levantamos del piso, porque han pasado 27 años, lo miramos y creo que todos estuvimos de acuerdo en que era bastante bueno", dijo a People en octubre de 2020.

Según los informes, la filmación comenzará este otoño en Nueva Inglaterra

Según Elle, el elenco de "Hocus Pocus 2" comenzará a filmar este otoño. La producción probablemente comenzará después de que Sarah Jessica Parker termine de filmar el muy esperado reinicio de "Sex and the City", "And Just Like That ...", que se lanzará en diciembre.

Estas fueron 6 cosas que debías de saber de la secuela del clásico de Halloween de Disney, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Hocus Pocus 2 como que se revelaron imágenes del set de grabación.

